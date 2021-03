«A qui va atropellar la meva filla li demano que comparegui»

Samuel Oruru busca ajuda per esclarir la mort de la seva nena de 15 anys

Actualitzada 24/03/2021 a les 23:16

Samuel Oruru demana la «col·laboració de la ciutadania de Reus, de tothom» per trobar la persona que conduïa el vehicle que va atropellar la seva filla de 15 anys, Peace, l'11 de març de 2020 a l'avinguda de la Salle. La nena, que va ser atesa al CAP Sant Pere després dels fets, va acabar morint el dia 24. El pare explica que l'autòpsia va concloure «mort natural per aturada cardiorespiratòria», però que l'informe incloïa una observació on «especificava que l'autòpsia no s'havia pogut fer en profunditat» i «referenciava que hi havia hagut un accident deu dies abans». L'home relata que, al CAP Sant Pere, Peace va ser atesa «durant sis minuts» i que «la consulta es va considerar per malaltia comuna». El conductor va fugir i, tot i que testimonis van aportar la matrícula, «el que sabem és que era un vehicle robat».

Un any després de la mort de la nena, alumna de l'Institut Domènech i Montaner, «no sé res», apunta Samuel des del Mercadal, on s'ha fet una concentració amb el suport de Reus Refugi, per «exigir justícia». El pare expressa que, el dia del decés, el seu altre fill el va trucar a la feina avisant-lo que la nena no es trobava bé. «Vaig arribar alhora que els Mossos i van estar una hora intentant-la reanimar, però no van poder i la meva vida, la de la seva mare i el seu germà, va canviar per sempre». «He fet tot el que he pogut fer com a pare, i no he pogut fer res», lamenta, i demana que «qui va cometre aquest acte, si us plau, comparegui». Reus Refugi acudirà al Col·legi d'Advocats per buscar assessorament per a l'home.