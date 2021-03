L'Ajuntament de Reus es fa càrrec de la gestió de Cal Massó i l'obrirà a col·lectius

Extingit el contracte d'explotació, crearà la seva programació cultural estable i vol dotar l'espai d'una part «pedagògica i social»

Actualitzada 23/03/2021 a les 22:13

El Centre d'Art Cal Massó ha passat a ser gestionat de manera directa per l'Ajuntament, després que el contracte amb l'empresa que l'explotava quedés extingit a principis d'any. Des de la covid, l'espai roman sense programació estable i, de fet, la seva agenda s'ha mantingut pràcticament del tot buida en els darrers 12 mesos, tal com ja va recollir aquest rotatiu. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, explica ara que «hi havia tres models: licitar-ho, provar de fer un encàrrec –i, per tant, pensar en una futura licitació sí o sí– o, com que és un equipament de cultura, treballar-ho nosaltres mateixos» i diu que «finalment, ens hem decantat per la tercera opció perquè entenem que és la que més respon a les necessitats i demandes de cultura contemporània a la ciutat». Per això, «la gestió de Cal Massó és ara interna». El canvi de model es va fer al gener.

Recasens expressa que la decisió s'ha pres també perquè «és un equipament que ja està en marxa i que pot funcionar sense una excessiva reformulació, i alhora perquè recull la identitat del propi espai des del seu moment inicial». El fet que la darrera adjudicació ja resultés complicada de materialitzar –el procés havia quedat desert en alguna ocasió– i que la covid no facilita les coses hi haurà tingut igualment alguna cosa a veure. El regidor de Cultura subratlla que, en aquesta nova etapa que ara comença, Cal Massó serà «un espai de creació de cultura contemporània, però utilitzarem sobretot aquest any per perfilar-lo de la manera que sigui més adequada». Per això, «durant 2021, l'utilitzarem com un lloc on haurà de cabre la programació estable cultural perquè volem que sigui un laboratori, un punt de creació, d'exposició, però molt socialitzat: intentarem que ens hi participin les entitats culturals que tenien aquest espai com un espai propi». Recasens precisa, en aquesta línia, que la regidoria que encapçala buscarà «la participació dels col·lectius, perquè pretenem que Cal Massó tingui una pota molt pedagògica i molt social, i és el que treballarem enguany des de l'equip de Museus».

Lligat a Reus Cultura

La nova programació estable de Cal Massó «estarà directament lligada a Reus Cultura» i, mentre acabi de prendre forma, l'equipament del carrer de Pròsper de Bofarull «el farem servir com un espai més», encara que «el que sí que mirarem durant aquest temps d'espera és que no sigui un espai contenidor sinó que tingui una determinada visió de quin àmbit de la cultura és el que s'hi vol treballar». Des del passat 6 de març i fins el dia 15 d'abril, a les instal·lacions hi ha desplegada una exposició sota el títol 55 urnes per la llibertat, que permet veure les creacions que han fet 55 artistes a partir de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

L'última empresa que s'havia fet amb al contracte per dotar d'una programació estable Cal Massó havia estat Quatre Quaranta Gestió Cultural, la guanyadora del procés de licitació que l'Ajuntament havia engegat a principis de 2018 i al qual es van presentar un total de tres propostes. A aquest concurs li havia precedit un d'anterior, celebrat al 2017 i que va quedar desert. I abans, Cal Massó havia acollit un projecte liderat per Isaac Albesa. L'explotació es va adjudicar finalment a Quatre Quaranta i va quedar a les seves mans, segons les dades que reflecteix la plataforma de contractació, a partir de l'octubre de 2018. L'empresa va generar residències d'artistes, càpsules de creació, exposicions i concerts. L'acord era per dos anys amb la possibilitat de prorrogar-se per dos més, però l'opció de fer efectiva la pròrroga va descartar-se al gener. L'alternativa de la municipalització no és nova. De fet, l'havia plantejat –en una sessió de ple i abans que l'espai tornés a sortir a concurs públic al 2018– la CUP, però la proposta va quedar, llavors, desestimada.