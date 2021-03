Un home ha resultat ferit en intentar aturar al lladre mentre fugia

La Policia Local de Reus ha rebut aquesta tarda una trucada de l'establiment CLOE del carrer Llovera on s'informava que hi havia una persona retinguda que havia robat a la dependenta violentament.En aquest atracament, un home ha resultat ferit en intentar aturar al lladre mentre fugia. Per aquest motiu el SEM s'ha traslladat fins a la botiga, ja que l'home presentava una ferida sagnant a la cella.A les 20 hores una patrulla de la policia ha detingut al presumpte lladre.