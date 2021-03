Col·lectius LGBTI convoquen una mobilització a favor de la llei trans a Reus

La concentració tindrà lloc el proper 31 de març en diferents ciutats catalanes

Actualitzada 24/03/2021 a les 14:18

Col·lectius LGBTI han convocat mobilitzacions en tota Catalunya per al proper 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere, amb l'objectiu de condemnar la transfòbia i defensar la llei trans, sota el lema «defensem els drets trans».En una roda de premsa davant la seu nacional del PSC, les organitzacions Crida LGBTI, Colors de Ponent, H2O, Voliaina, Tornem-hi, SinVergüenza i Torredembarra LGBTI han anunciat la convocatòria de manifestacions al voltant de Catalunya.Concretament, hi haurà manifestacions a Barcelona, Lleida (Segrià), Reus (Baix Camp), Sort (Pallars Sobirà), Badalona (Barcelonès), Manresa (Bages) i Vic (Osona). A la capital catalana, la concentració s'ha convocat a les 19.00 hores als Jardinets de Gràcia.La portaveu de les organitzacions, Àuria Soriano, ha denunciat «la campanya d'odi transfòbica que el PSC i altres partits estan duent a terme contra nosaltres, les persones trans, i contra els nostres drets».En aquest sentit, l'activista ha afirmat que «durant els últims mesos hem vist com el col·lectiu trans ha sofert tota una campanya mediàtica i política d'assetjament, injúries i fal·làcies per part de diversos sectors polítics, tant de l'extrema dreta com de suposades esquerres».Així mateix, Soriano ha exigit que el PSOE aixequi el veto a la llei trans i ha titllat de «transfòbics» els posicionaments de la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, i de la diputada del PSC Gemma Lienas.Les set organitzacions LGTBI han manifestat diferents reivindicacions dirigides tant al Govern espanyol com al proper Govern de la Generalitat.Entre elles, destaquen l'aprovació immediata de la llei trans estatal; el blindatge del dret a l'habitatge digne i assequible mitjançant la regulació del lloguer i l'ampliació del parc públic; l'articulació d'una renda bàsica universal per a tota la ciutadania per combatre la precarietat; i dotar la llei 11/2014 contra el LGBTI-fòbia de recursos econòmics i d'un règim sancionador.