Les aerolínies ajornen les seves rutes i l'Aeroport de Reus iniciarà l'estiu al maig

La temporada arrenca oficialment aquest cap de setmana, però Reus no espera vols ni amplia l'horari

Actualitzada 22/03/2021 a les 21:23

L'Aeroport de Reus entrarà oficialment en la temporada d'estiu 2021 aquest cap de setmana del 27 i 28 de març, coincidint amb el canvi horari. Ho farà, però, sense cap vol. I és que les aerolínies que hi operen, moltes de les quals ja comercialitzaven bitllets per a finals de mes, han ajornat totes les seves rutes, com a mínim, fins al maig. La decisió l'han pres les companyies en els últims dies, vinculada al context d'inestabilitat que la covid-19 dibuixa. La directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Marta Farrero, concreta al Diari Més que «estava previst començar la temporada al març, però els vols que hi havia per març i abril pràcticament s'han retirat tots i ja esperem començar-la al mes de maig». «De fet, en aquests moments, l'inici de temporada el tenim fixat cap al 25 d'abril», detalla, tot i que avança que «a mitjans d'abril, caldrà fer una nova revisió perquè no descartem més canvis» i recorda que passa «una cosa similar a l'any passat», quan el tret de sortida a la campanya va endarrerir-se més d'una vegada.

Com que en aquest temps no hi haurà vols, l'Aeroport no posarà en vigor l'horari d'estiu –que fixa el marge operatiu entre les vuit del matí i les dotze de la nit, dues hores més que a l'hivern– fins al maig.

Almenys Ryanair, Jet2 i TUI oferien seients per al març però han replantejat les connexions i venen ara bitllets per volar a partir de l'1 de maig o, fins i tot, de cara al juny. Easyjet, tal com ja va avançar aquest rotatiu, ha optat per cancel·lar el seu enllaç amb Londres-Luton i retirar-se enguany de l'Aeroport, Ryanair ha desactivat els enllaços amb Cork i Bristol, Jet2 tenia previst engegar Bristol com a gran novetat a Reus però ha preferit finalment deixar-ho per al 2022 i TUI passa Aberdeen a l'any vinent. Un cop una companyia ha renunciat a un determinat slot –la reserva de temps i espai a l'Aeroport per una data–, qüestions logístiques dificulten la possibilitat de fer marxa enrere tot i que la situació hagués millorat. Ryanair ven ara 12 rutes, Jet2 en planteja 9 i TUI altres 9.

Alguns operadors que s'han decantat per retardar l'inici dels seus vols d'estiu a Reus sí que els mantenen vigents en altres aeroports, com el de Barcelona. Sobre la possibilitat que l'equipament de la capital del Baix Camp perdi abast arran d'aquest fet, la directora del Patronat de Turisme assegura que «no és una cosa que hagi de passar ni que creiem que passi perquè el que sí que sabem és que entre un 85 i un 95% del client que arriba a l'Aeroport de Reus es queda a Reus o a la zona; no som una destinació on la gent vola per anar a Barcelona». «Per tant, el que volen els operadors és que els hotels estiguin actius, que PortAventura estigui obert i hi hagi un mínim d'activitat», afegeix.

L'interès en connexions a l'Estat

Una de les qüestions que s'havien posat damunt la taula amb la covid era la possibilitat que l'Aeroport de Reus captés rutes domèstiques per tal de garantir un moviment que no depengués d'afectacions exteriors. Ho havia reclamat UGT. El delegat del sindicat a l'Aeroport, Carlos Tomás, recorda que «és una oportunitat que no s'hauria de deixar escapar perquè beneficia tothom» i diu que permetria «complementar» la resta de connexions. Farrero destaca que «hi ha una feina molt intensa per aconseguir tenir vols domèstics aquest estiu i el que estem parlant en aquests moments no està tancat encara», i afegeix que ara «s'està parlant amb diverses companyies, no és tan sols amb una, i els hi estem explicant la viabilitat, quin tipus de clients tenim a la nostra destinació, els punts forts... perquè tinguin en compte l'Aeroport de Reus en les seves programacions, ja que és cert que moltes companyies estan reprogramant vols als països on més capacitat hi ha per fer-ho». «A les companyies que ho fan, els hi ha anat bé perquè la majoria de països el que van fer l'any passat va ser recomanar a la gent que s'hi quedés i fes un turisme interior», detalla.

Un 60% de tot l'any per als taxis

Qui diposita moltes esperances en que la campanya a l'Aeroport sigui millor és el sector del taxi, que va tancar el 2020 amb pèrdues d'«un 80%». El president de l'Agrupació Taxis Reus, David Martínez, sosté que «l'estiu és un 60% del que facturem al cap de l'any» i «ens cal una mica d'aire, ni que siguin dos o tres mesos, per poder afrontar millor el següent hivern». Martínez explica que «som optimistes però prudents perquè, encara que vinguin avions, caldrà veure quanta gent porten» i que «si a l'estiu no arriba turisme, molts ho passarem malament». «Sempre començàvem la temporada per Setmana Santa, però enguany serà al maig o al juny», diu. A Reus hi ha 50 vigents llicències de taxi, però «20 cotxes estan descansant forçosament cada dia».