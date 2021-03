La Diada enguany es trasllada al parc de Sant Jordi de Reus amb un aforament limitat

La plaça del Mercadal de Reus no acollirà la Diada de Sant Jordi d'enguany per la covid-19 i les tradicionals parades de llibres i roses s'ubicaran al parc de Sant Jordi entre les deu del matí i les vuit del vespre. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha justificat aquest dimarts que així podran tenir un control estricte de l'aforament, el qual quedarà limitat a un màxim de 250 persones cada mitja hora. L'accés serà gratuït, però hi haurà un circuit d'entrada i sortida per tal de minimitzar riscos, i les parades també estaran el més distanciades possible.L'Ajuntament també ha informat que la plaça Anton Borrell acollirà un espai per a la signatura de llibres d'autors locals i que s'hi podrà veure la Víbria i el Drac.