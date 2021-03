L'Ajuntament de Reus i les entitats apunten a un Sant Pere més ampli però atípic

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:35

L'Ajuntament de Reus i les entitats tradicionals i festives de la ciutat van mantenir ahir al vespre una primera reunió telemàtica per començar a pensar en la Festa Major de Sant Pere 2021. Segons el que es va parlar ahir, el programa es confeccionarà amb la principal premissa de garantir la seguretat tant dels portadors i dansaires com del públic. La intenció, tal com expliquen alguns dels que van participar a la cita telemàtica, és tenir un Sant Pere amb més actes que l'any passat però atípic.L'alcalde, Carles Pellicer, ja va anunciar des de la cadena SER que enguany no hi haurà Tronada. Tampoc estaria contemplat, almenys a data d'avui, que puguin dur-se a terme actes amb una gran afluència de persones com ara la Cercavila del Masclet o la Nit de Fer l'Índiu. No hi haurà, doncs, esdeveniments purament al carrer sinó que els que es duguin a terme haurien de ser en espais on es pugui controlar l'aforament. Danses i elements, en cas que estiguessin en moviment, haurien de realitzar els seus lluïments en escenaris o recintes, en un sistema similar al que ja es va aplicar per Misericòrdia 2020. La intenció inicial és descentralitzar la festa, repartir-la per diferents punts de la ciutat i evitar aglomeracions. Els actes litúrgics, al seu torn, es mantindrien intactes dintre de les possibilitats del moment, cenyint-los sempre a les restriccions que marqui el Procicat, també pel que fa a l'assistència de públic. Les parts s'han emplaçat a noves reunions per seguir perfilant el programa.