Les polseres solidàries de Reus

'Som-hi', amb seu a la capital del Baix Camp, produeix les polseres de la campanya '#JoEmCorono'

Actualitzada 21/03/2021 a les 19:29

Tot va començar l'any passat, durant el primer confinament. La Juna, que llavors tenia quatre anys, va modelar una peça en la qual interpretava el coronavirus per regalar-la al seu avi, el doctor Bonaventura Clotet. La imatge va cridar l'atenció de la dissenyadora Elisabeth Tort, sòcia d'Isabel Barber en el projecte de polseres de porcellana Som-hi!.

«Em va semblar que era una interpretació molt bonica i positiva, així que vaig adaptar-la per fer-ne un parell de polseres i regalar-les al doctor Clotet i la seva família», explica l'Elisabeth. La idea va agradar tant, que li van fer una comanda per elaborar-ne centenars més i convertir-la en la polsera solidària de la campanya #JoEmCorono, destinada a recollir fons per a la investigació contra la covid.

«Aquesta bona notícia va posar a prova la nostra capacitat de producció», explica Isabel Barber. Això és així perquè les polseres Som-hi! es fan de manera artesanal, una a una, amb peces de ceràmica que es complementen amb un cordill que cal introduir i lligar a mà. «Hem estat uns quants dies treballant amb una alta intensitat, moltes hores, però amb la il·lusió de contribuir a aquesta campanya que considerem tan important», admet la ceramista.

L'Elisabeth, per la seva banda, explica que el seu treball va consistir no només en l'aplicació del dibuix de la nena en la polsera, sinó també en el desenvolupament de la imatge del projecte i del suport per comercialitzar-lo. «A partir del dibuix vaig imaginar un logotip que incorporés tots els valors associats a la campanya #JoEmCorono, com ara els colors inclusius de l'arc de sant Martí o una imatge positiva, que transmeti optimisme i reforci el missatge que, entre tots, ens en sortirem».

#JoEmCorono és una campanya de solidaritat que busca canalitzar el suport ciutadà cap a la investigació contra el coronavirus. Es va posar en marxa ara fa un any, per iniciativa de Marc Clotet i Natalia Sánchez, i compta amb el suport de l'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Des de la seva posada en marxa, ha aconseguit recaptar més de 2,5 milions d'euros. Amb aquesta polsera, detallen els impulsors de la campanya, es representa, a través de la mirada innocent d'una nena de quatre anys, la necessitat de mantenir el compromís a tots els nivells per aconseguir acabar amb la pandèmia.

La polsera #JoEmCorono elaborada per l'Elisabeth i la Isabel ja està a la venda en diversos punts de la ciutat de Barcelona, així com a Reus i Tarragona. A la capital del Baix Camp es pot trobar al Roslena del Mercadal i de la plaça de la Llibertat, a les botigues de roba Jofré i Xarol, a la papereria Tomàs Barberà, a la llibreria Gaudí i al Barato. A Tarragona, les polseres es venen al Lloro de la Negrita. El preu és de 15 euros.