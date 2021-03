Els hospitals de Reus i Tarragona s'equipen per detectar noves variants del virus

Incorporen seqüenciadors que les identifiquen i ajuden a ajustar les pautes fixades als protocols, com aïllaments i quarantenes

Actualitzada 21/03/2021 a les 21:48

L'Hospital Sant Joan de Reus ha incorporat un seqüenciador NGS per «detectar les variants mutacionals del virus» responsable de la covid-19. Es tracta, tal com concreta el subdirector de Salut Pública al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Conrad Casas, d'una eina «cabdal» que «fa la seqüència de l'ARN del virus per saber si hi ha mutacions importants que defineixen si és una soca nova». Comptar amb aquesta informació permet modificar aspectes tan rellevants com ara «les pautes que tenim fixades als protocols, per exemple, en qüestions de quarantenes o en aïllaments». A més, «aquesta tecnologia no serveix únicament per seqüenciar el coronavirus, sinó que també es pot fer servir per qualsevol altre virus que tinguem circulant i per qualsevol altra malaltia, com la grip», afegeix Casas.

El nou seqüenciador del Sant Joan tindrà un abast que va més enllà del centre sanitari reusenc, ja que «treballarà com a part de la xarxa de vigilància epidemiològica» perquè «no analitza tan sols les mostres de l'hospital on està» i «el més important és que aporti dades a nivell poblacional per saber què està passant i si comencen a aparèixer soques que no teníem». L'Hospital de Reus està preparant ara l'activació del sistema, el qual també va posar en marxa l'Hospital Joan XXIII de Tarragona fa poques setmanes. Dotar Reus i Tarragona amb aquesta tècnica ajuda igualment a «no col·lapsar sempre uns mateixos laboratoris». Fins al moment, el referent aquí era el Vall d'Hebron.

La xarxa de vigilància epidemiològica «té un seguit de laboratoris que fan les proves PCR» i «uns quants d'ells compten amb l'equipament adequat per poder seqüenciar el virus». La vigilància, tal com detalla Casas, «no la fem amb totes les mostres que s'analitzen al laboratori sinó de forma aleatòria i amb criteris de representativitat del territori». Així, «com a exemple, de les mostres derivades des de la Primària per confirmar per PCR si és un positiu, n'agafen un 80% i el seqüencien; i un altre 20% vindrien de l'assistència hospitalària, de malalts que ingressen amb covid i que, per tant, estan més greus». D'aquesta manera «es veu si hi ha alguna correlació entre els casos d'ingressats a l'hospital, que han desenvolupat la malaltia de forma més greu, i la soca que circula».

La britànica és ara la que preval

El subdirector de Salut Pública a Tarragona recorda que «la soca que més predomina ara és la britànica, que és la que va guanyant terreny en tots els mostrejos a Catalunya». Al Camp, «fent una estimació que no és científica ni exacta, al voltant d'un 25 o un 30% de les soques que estem seqüenciant són de la britànica». En general se'n coneixen també, entre altres, «la brasilera, la sud-africana» i «ja n'estan apareixent d'altres que de moment aquí no s'han trobat, com la nova que s'ha identificat ara a Andalusia». «Anar tenint variants del virus és un escenari amb el qual cal que comptem, perquè va mutant», sosté Casas, que diu que «potser d'aquí a unes setmanes en surt una de més contagiosa que la britànica i així la desplaça». D'aquí la importància de tenir els seqüenciadors.

«A nivell de territori», puntualitza Casas, disposar de seqüenciadors «ens dona capacitat de diagnòstic i analítica per no haver de dependre de fora» i «com més a prop, la resposta és més àgil». Amb tot, «tampoc és tan important tenir la resposta en 3 o en 7 dies sinó que es tracta de tenir informació». «Per exemple, si tots els malalts que tens ingressats per covid en un hospital, ja sigui en planta o en UCI, responen a una variant, doncs saps que és molt més agressiva que una altra i pots variar estratègies a l'hora d'identificar casos o en el rastreig», expressa el subdirector de Salut Pública, que recorda que «sigui la variant que sigui, cal respectar els aïllaments i quarantenes».

Tecnologia útil amb els càncers

L'Hospital Sant Joan s'ha equipat amb un seqüenciador NGS i incorpora així aquest servei que «serà imprescindible per actuar amb celeritat davant dels reptes que es plantegen amb motiu de les noves variants del virus», segons recull el contracte, tramitat d'urgència. L'equip ha costat uns 240.000 euros. Fonts del centre detallen que l'aparell també pot «seqüenciar material genètic de diferents càncers per tal d'establir els tractaments individualitzats» i resulta útil per «detectar alteracions que puguin indicar si hi ha risc de patir un càncer hereditari o, per exemple, diferents malalties metabòliques, com ara trastorns lipídics, i actuar preventivament».