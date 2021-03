Un centenar de persones es concentren a Reus contra el feixisme i el racisme

L'acte ha estat emmarcat en el Dia Mundial contra el Racisme que se celebra oficialment aquest diumenge 21 de març

Actualitzada 20/03/2021 a les 17:33

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a Reus contra el feixisme i el racisme en un acte emmarcat en el Dia Mundial contra el Racisme. L'acte s'ha dut a terme concretament a la plaça Gabriel Ferrater de Reus on s'han reunit convocats per Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR) de Reus.Els activistes han alertat del perill de l'auge de l'odi, el feixisme i el racisme amb l'entrada del partit d'extrema dreta Vox al Parlament de Catalunya i concreten que el seu treball és «combatre els discursos xenòfobs». També ha participat el representant del sindicat CGT Mònica VIllena, que ha assenyalat que a Reus «hi ha un alt nivell de segregació escolar».A l'acte també han participat diverses entitats socials de la ciutat com l'Associació de Senegalesos, Reus Refugi, l'Adedcom (Associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana) i el Sindicat d'Habitatge.