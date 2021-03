Sanció de 10.000 euros per a un local de Reus clausurat per incomplir les mesures anticovid

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que «la sanció respon al compromís de contundència del govern de Reus davant els comportaments irresponsables que posen en risc la salut de la ciutadania i obliguen a imposar mesures que perjudiquen la llibertat de les persones i l'activitat econòmica de moltes empreses».L'expedient municipal fonamenta la sanció en el fet que l'exercici de l'activitat de discoteca del local es va suspendre d'acord a la resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 19 d'agost de 2020 per la qual s'adoptaven mesures extraordinàries per a la contenció de la pandèmia.Per decret de la regidoria d'Empresa i Ocupació de l'octubre de 2020, s'autoritzava la propietat del local a «desenvolupar de manera provisional l'activitat de restaurant, mantenint sense funcionament l'activitat de discoteca». Davant l'incompliment dels condicionants constatat amb les inspeccions de la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament ha imposat a la propietat la sanció.En paral·lel a la via administrativa oberta per l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana va derivar al Departament de Salut de la Generalitat les actes aixecades en les diferents actuacions realitzades al local per incompliment de les mesures decretades per a la contenció de la pandèmia. Salut és l'òrgan competent per acordar si els fets són constitutius d'infracció i objecte de sanció.Igualment, la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per incomplir de manera reiterada les restriccions sanitàries, les quals segueixen el seu curs per la via penal.