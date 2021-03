L'Any Gabriel Ferrater a Reus comença en forma d'un 'pròleg

La programació acaba al juny amb la presentació del Fons de l'escriptor de la Biblioteca del Centre de Lectura

Actualitzada 19/03/2021 a les 09:00

Demà s'inaugura el cicle Pròleg Gabriel Ferrater amb la proposta escènica Al cor d'una rosa de fulles moixes que la Gata Borda ha fet amb un recull de textos i poemes de Gabriel Ferrater, i que es farà a les 12 h. als jardins de la Casa Rull. Per reservar l'entrada i en compliment de les mesures covid, cal escriure a info.biblioteques@reus.cat. Les Biblioteques Municipals, amb el suport de l'IMRC i de la mà de l'Associació Gosar Poder –que en farà el comissariat– preparen la ciutat natal del poeta per la commemoració de l'Any Gabriel Ferrater, que s'escau el proper 2022 coincidint amb els 100 anys del seu naixement i 50 de la mort.Segons explica el regidor de Cultura, Daniel Recasens, «hem volgut preparar ja durant aquest any un conjunt d'actes que ens posin en boca l'Any Ferrater, que ens hi apropin. I, a més, volem que siguin actes d'àmbits diferents i molt diversos; igual com va ser de polièdrica la figura de Ferrater, volem que els actes que s'organitzin també ho siguin». La programació acaba al juny amb la presentació del Fons Gabriel Ferrater Soler de la Biblioteca del Centre de Lectura.