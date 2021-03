Els equipaments patrimonials i culturals de Reus s'activen amb visites i rutes

Actualitzada 19/03/2021 a les 08:04

Que arribi turisme internacional

«Ens trobem ara, sense cap mena de dubte, en un període d'obertura », assegura la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, sobre les visites i les rutes que l'Ajuntament està posant aquests dies en marxa i que busquen reactivar els equipaments patrimonials i culturals de la ciutat. El consistori va recuperar fa poc els recorreguts en família pel Gaudí Centre, a partir de demà torna a oferir la Ruta del Modernisme Reus 1900 i ha rellançat, a través de la campanya Reus per tu, propostes com la de l'Estació Enològica. Tot plegat ha coincidit, també, amb la tornada de la Casa Navàs: la joia modernista va anunciar ahir que rebrà de nou públic durant la Setmana Santa i, després, farà una pausa i continuarà a partir del mes de juny. Els museus operen.En el conjunt de Reus, «del que sí que estem pendents encara és de l'espai del Campanar i del Pere Mata que, per les seves característiques, han seguit ara tancats», tal com detalla Caelles. En el cas concret del Campanar, les dimensions reduïdes del lloc compliquen l'accés de persones en aquest context covid i amb el Pere Mata s'han volgut extremar les precaucions perquè es tracta d'un complex sanitari. Amb tot, «són dos punts que tenen molt d'èxit i que esperem que aviat els tinguem disponibles, depenent de com vagi evolucionant la situació». En l'actualitat, «amb les noves previsions, anem aixecant restriccions i estem recuperant activitats turístiques», diu la regidora de Promoció, que recorda que bona part dels equipaments han seguit rebent, els últims mesos, públic local.En el calendari de la regidoria hi ha marcada com a repte imminent la Setmana Santa. En aquest sentit, Caelles avança que «estem, com tothom, una mica a l'expectativa de com s'acabarà de definir la mobilitat per saber quin haurà de ser l'abast de la nostra campanya i quin perfil de visitant podrem seduir». Amb tot, «de campanya sí que n'hi haurà perquè l'escalarem com sigui necessari al perímetre que s'estableixi, tant si és a nivell nacional com més de proximitat» i «volem aprofitar el bon temps i les ganes que té tothom». Sobre els atractius on l'Ajuntament vol posar el focus, Caelles expressa que seran «tots: el comerç, la cultura l'arquitectura, la possibilitat de passejar tranquil·lament, les façanes i molts altres. Els hotels a poc a poc es van adaptant també i esperem que la situació permeti que els restaurants puguin oferir el nostre producte local». «Sabem que hi ha moltes ganes de visitar-nos i això ens agrada moltíssim però ho vivim amb molta incertesa perquè, ara, no es pot saber exactament com anirà, i és així com ho estem preparant», afegeix.Un dels importants reclams de Reus, la Casa Navàs, obrirà del dimarts 30 de març al dilluns 5 d'abril i oferirà visites guiades i visites vermut. La Casa Navàs presenta també una novetat editorial: Casa Navàs i el Modernisme de tota la província de Tarragona, una guia de tots els edificis modernistes que es van aixecar durant les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX. Les entrades per a les visites ja estan a la venda al web www. casanavas.cat i també a l'Oficina de Turisme.Les millors expectatives, però, se centren en un estiu que «evidentment, des de la prudència, esperem que sigui millor que al 2020». «Tenim les vistes posades en la campanya d'estiu a nivell de ciutat», detalla Caelles. Amb tot, des de la regidoria «esperem que pugui arribar turisme internacional » tenint en compte que «la vacunació està avançant» i que «s'està pensant en un passaport covid», i que tot plegat «tingui un impacte». «Sabem que segurament no serà un estiu com el de 2019 però sí que ha de ser millor del que va ser el de 2020», puntualitza. Sobre els ajornaments i cancel·lacions de rutes a l'Aeroport, Caelles valora que «és una bona notícia que hi hagi companyies confirmades» i subratlla que «el turisme a Reus arriba des de moltes vies, per aire i també per terra i mar».