El final de les línies 10 i 11 de bus de Reus es trasllada al carrer Pirineus per evitar sorolls

Aquesta setmana ha culminat el canvi a la parada Flix 2 i l'AV del barri Montserrat destaca que «serà positiu per a nosaltres i també per als xofers»

Actualitzada 18/03/2021 a les 22:13

Reus Transport ha reubicat a la parada Flix 2 el final de les línies 10 i 11 d'autobús urbà en sentit barri Montserrat. L'empresa municipal ja havia anunciat la intenció de dur a terme el canvi, a petició dels veïns. Les obres van finalitzar fa pocs dies i el pas s'ha consumat aquesta setmana, tal com ha fet públic la societat. Des de l'Associació de Veïns del barri Montserrat, el president Domingo Martínez valora que el canvi «és positiu per a nosaltres però també ho és, especialment, per als conductors, que ara tenen un lloc on poden descansar una mica», ja que «al parc s'ha col·locat un mòdul, amb un servei i alguna cosa més, i els anirà molt millor». La parada Flix 2 es localitza al carrer dels Pirineus. Fins ara, el final de línia era al carrer Montsant.

Martínez apunta que «a nosaltres ens va bé perquè alguns veïns s'havien queixat del soroll de l'aturada dels autobusos, que realment és complicat si et toca al davant de casa teva». «Alhora, des de l'associació pensem que els xofers també hi guanyen». Fa alguns anys, tal com recorda el líder veïnal, Reus Transport s'havia plantejat adquirir un local al barri Montserrat per fer-hi una àrea per als conductors, al carrer Canigó, però «no haurà quallat». Recentment, també s'ha generat una parada de la línia 60 al carrer Mercè Rodoreda.