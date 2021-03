Mas Iglesias celebra el futur pas sota la via però vol que admeti cotxes

La solidesa del projecte de l'estació de Bellissens il·lusiona l'AV, que demana que l'accés soterrat no sigui només per a vianants

Actualitzada 17/03/2021 a les 21:36

«La idea del pas de ciutat ens sembla perfecta perquè calia que hi hagués aquí un nou punt de comunicació per travessar cap a l'altre costat de la via, ja fos per dalt o bé per baix», explica el president de l'Associació de Veïns El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, sobre el pas soterrat que l'Ajuntament construirà vinculat a la futura estació de Bellissens. L'entitat celebra el compromís de govern i PSC de materialitzar «una reclamació que estava pendent a la zona des de feia molt de temps», però demana que «el pas no sigui només per a persones» sinó «que sigui per a vianants i per a vehicles». «No diem que hi puguin accedir camions, és clar, però sí els cotxes», apunta Jornet, que valora que «si és d'una altra manera, penso que seria insuficient».

En principi, i també per qüestions tècniques, el plantejament municipal és reservar el pas de ciutat únicament per a la circulació de persones a peu. El govern se citarà amb els representants veïnals de Mas Iglesias per traslladar-los el detall del projecte un cop estigui més definit. Al seu torn, i quan disposi de tota la informació, l'AV El Roserar es planteja dur a terme una assemblea per exposar la concreció del baixador i del pas soterrat. Jornet precisa que, «si el que s'ha de fer és un pas petit, per a vianants, ja n'hi ha dos» i considera, per això, que aquesta és «una bona oportunitat» per fer lloc també als vehicles. En la presentació pública del futur pas sota les vies, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ja va aclarir que aquest s'ha concebut com «un carrer que donarà continuïtat a la vialitat i consolidarà l'eix que ve des de l'estació del nord i que configura la gran espina dorsal de la ciutat». «No estem parlant d'unes escales i d'un ascensor per passar d'un lloc a l'altre», va destacar el batlle, que va insistir en la importància de la intervenció perquè «connectarà el barri Mas Iglesias amb la URV o l'Hospital». L'Ajuntament té previst invertir entre 1,3 i 1,8 milions en l'obra, que el govern espera que pugui quedar acabada al 2024.

L'estació «completarà el barri»

En relació a l'estació de Bellissens, pendent ja que Adif liciti de forma imminent la redacció del projecte, el president de l'AV El Roserar sosté que «estem contents que es faci». Més enllà dels evidents guanys en mobilitat, «el barri hi sortirà beneficiat: es poden plantar algunes empreses o botigues, pot venir gent de pas i gent per viure... Mas Iglesias és un barri privilegiat perquè aquí tenim el Centre de la Imatge, l'Escola Eduard Toda, l'Institut Roseta Mauri, l'Hospital, la URV, la Biblioteca Pere Anguera i, si es fa l'estació aquí, serà la culminació de tot». «El barri pot créixer i l'estació, òbviament, és important per tota la ciutat», afegeix, i conclou que «es parla que estarà feta al 2025 o 2024, però els terminis poden escurçar-se i penso que així serà».