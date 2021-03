La Ruta del Modernisme de Reus es reprèn aquest dissabte

Les visites es fan sempre seguint les recomanacions de seguretat marcades per les autoritats sanitàries

Actualitzada 18/03/2021 a les 16:50

L'Agència Reus Promoció, aprofitant el relaxament de les mesures de restricció adoptades a causa de la pandèmia, reprèn aquest dissabte la visita dinamitzada a la Ruta del Modernisme 'Reus 1900', una activitat guiada que permet conèixer les façanes modernistes més emblemàtiques del centre de la ciutat. Una proposta participativa, dinàmica i lúdica per sentir el batec de la ciutat on va néixer Gaudí; descobrir les magnífiques obres de Lluís Domènech i Montaner i sorprendre's amb les de Pere Caselles.

La visita es realitzarà cada dissabte a les 11:30h amb sortida des de l'Estació Enològica. El preu de la visita és de 8€ pels adults i és necessari reserva prèvia a l'Oficina de Turisme.

Les visites es fan sempre seguint les recomanacions de seguretat marcades per les autoritats sanitàries i aplicant les reduccions necessàries en el nombre de persones que poden formar part de l'activitat.

Tal com ha comentat la regidora de Promoció de Ciutat Montserrat Caelles, «ateses les limitacions de mobilitat actuals, aquestes visites dinamitzades són una bona opció per fomentar el coneixement del patrimoni de la ciutat tant als ciutadans com al públic de proximitat».