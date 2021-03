L'Ajuntament de Reus cedeix un solar per facilitar l'ampliació del Parc de Bombers

La qüestió s'haurà d'aprovar aquest divendres al ple municipal

Actualitzada 18/03/2021 a les 11:23

El Govern de Reus portarà al ple de l'Ajuntament previst per aquest divendres la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d'un solar destinat a l'ampliació i reforma integral del Parc de Bombers de Reus. La previsió d'incorporar al parc noves activitats complementàries fa créixer la necessitat de major superfície, alhora que implica haver de reubicar alguns dels serveis actuals i construir un segon edifici. Aquest nou edifici es construiria al solar municipal, situat entre els carrers del Mas Carpa i del Mas Tallapedra, i amb una superfície de 2.326,55 metres quadrats.



Actualment a les dependències del parc s'hi desenvolupen, a més de les activitats pròpies de parc de bombers, d'altres com: seu territorial de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, base territorial de les unitats especialitzades GRAF, centre territorial de recàrrega i manteniment dels equips respiratoris de la Regió d'Emergències de Tarragona i la Regió d'Emergències de Terres de l'Ebre.La reforma integral del parc està motivada per l'antiguitat de les actuals instal·lacions i per la necessitat d'adaptar l'edifici als canvis de la pròpia organització dels bombers. Amb aquesta reforma es vol donar resposta a les necessitats actuals i preveure les necessitats futures.