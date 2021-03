ECIR Films roda un curt a la plaça de la Llibertat de Reus

Dirigit per Álex Escudero, 'El crédito' es filma també a Tarragona i Salou, i té José Sacristán, Amaia Salamanca, Manuel Galiana o Carles Bigorra a l'elenc

La productora ECIR Films, sorgida de l'Escola de Cinema de Reus, va estar rodant ahir un curtmetratge a la plaça de la Llibertat. Es tracta, tal com detalla el responsable de la productora i també director de l'Escola, Daniel Villanueva, d'El crédito, dirigit per Álex Escudero i que teixeix un relat vinculat a «la petició d'un crèdit bancari i les seves conseqüències». L'equip està filmant a Reus, Tarragona i Salou. Formen part de l'«elenc de luxe», tal com precisa Villanueva, «José Sacristán, Amaia Salamanca, Manuel Galiana o, per la part més local, Carles Bigorra». També hi participen professors, alumnes i exalumnes. El guió és d'Iván Serra, que imparteix classes a l'Escola de Cinema de Reus, i ja havia estat anteriorment guardonat. El crédito és el segon curt d'Escudero i «respon a una pel·lícula molt professional, s'està fent com es faria un llargmetratge».

Ahir a la Llibertat es treballava amb «una grua amb cap calent, una càmera que funciona amb control remot; estem anant a un nivell altíssim», detalla Villanueva. El curt estarà enllestit entre abril i maig, «a punt per iniciar la temporada de festivals». El Port de Tarragona o el Palau de Fires i Congressos són altres localitzacions on es rodarà, a banda d'alguns altres espais de particulars, i FiraReus també ha estat un dels escenaris «i els hi estem molt agraïts». Villanueva destaca que «fer un curt normalment ja és difícil però fer-ho en una pandèmia és molt, molt difícil; si superem això, serem capaços de tirar endavant qualsevol projecte que tinguem entre mans». «La covid-19 ens ha posat a examen, ens ha marcat un repte molt fort, però les nostres ganes de fer cinema i els nostres somnis han estat per damunt», afegeix, i explica que «havíem de decidir si ens quedàvem de braços plegats o si fèiem alguna cosa i recordarem aquest any també com l'any d'El crédito».