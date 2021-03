Així ho ha indicat l'alcalde Carles Pellicer en una entrevista a la cadena Ser: «No podem posar la plaça Mercadal a tope»

Reus es quedarà per segon any consecutiu sense Tronada per les festes de Sant Pere, ha indicat Carles Pellicer, alcalde de Reus en una entrevista a Soroll Camp de Tarragona de la cadena Ser.



«No podem posar la plaça Mercadal a tope», ha declarat l'alcalde, que també ha explicat que des del consistori s'estan buscant fórmules per tal de celebrar una Festa Major seguint els protocols sanitaris marcats per la covid-19.La Tronada és un dels actes simbòlics més genuïns de la festivitat del patró de la capital del Baix Camp.