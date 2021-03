Reus té els mateixos agents d'Urbana que fa 15 anys però 2.500 veïns més

El cos atén la ciutat amb 150 efectius i l'Ajuntament admet que cal ampliar la plantilla i avança que obrirà places aquest 2021

Actualitzada 16/03/2021 a les 20:44

La Guàrdia Urbana compta avui, segons les darreres dades fetes públiques per l'Ajuntament, amb un total de 150 agents. Són, en realitat, tots els efectius –el global dels integrants de la plantilla, independentment de la seva categoria– que formen part del cos a data de gener d'aquest 2021. La xifra és similar a la de 2007, quan la ciutat disposava de 151 efectius de la policia local, tal com reflecteix l'històric d'estadístiques del Departament d'Interior. En aquell moment, però, al municipi constaven 104.835 persones empadronades mentre que ara, i segons l'actualització que va comunicar el consistori al juliol, serien uns 107.300. Reus té, doncs, quasi els mateixos policies que fa 15 anys, però gairebé 2.500 veïns més.

La reclamació de més presència policial és una constant per part de pràcticament la globalitat dels barris de Reus des de fa temps. Recentment, i en el context de l'increment de les queixes registrades a l'Ajuntament per qüestions vinculades a la seguretat i a la neteja, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, apuntava que «les ocupacions i la delinqüència lligada a la droga» són «el que més inquieta els veïns» i deia que «tots voldríem una parella d'agents caminant pel nostre barri però, d'on surten? N'hi ha tants? Jo crec que no n'hi ha tants». Des de l'inici de l'estat d'alarma per la covid, i tal com ja va avançar aquest rotatiu, les comissaries externes de proximitat estan tancades, segons el consistori perquè «en general, són espais petits» i «mal ventilats», però el veïnat demana que s'adaptin a les mesures vigents i reobrin.

La ràtio de policies –la quantitat d'efectius per cada 1.000 habitants– es fixaria enguany, si es prenen com a referència els 150 agents i 107.300 veïns, en 1,41. Directrius europees recomanen no baixar de l'1,8. En els darrers anys, segons Interior, la ràtio ha oscil·lat entre 1,58 i 1,39. El rècord negatiu, l'1,39, es va assolir al 2018 i al 2019, quan el volum d'efectius va baixar. Per contra, la millor situació va donar-se al 2009: per atendre 107.118 ciutadans –més o menys, els que hi ha en l'actualitat–, la Guàrdia Urbana disposava de fins a 169 agents, 19 més que ara.

Les arribades no ho compensen

La plantilla de la policia local ha viscut fa poc múltiples incorporacions. De fet, i igualment segons les xifres comunicades per l'Ajuntament, «entre el 2018 i el 2019 van entrar 7 agents» i s'hi van sumar «18 nous agents entre 2019 i 2020». No han resultat suficients, però, per compensar totes les baixes. Fonts municipals detallen, en aquest aspecte, que l'Ajuntament «és conscient que hi ha la necessitat d'ampliar la plantilla» i que, per això, treballa en aquesta direcció. Apunten, de fet, que aquest és un objectiu que el Pla d'Acció Municipal (PAM) recull. Les mateixes fonts puntualitzen que el problema no és particular de Reus sinó comú a moltes ciutats i que «arrossega les limitacions d'ampliació de plantilla decretades pel govern de l'Estat en el marc de la Llei de Pressupostos, a partir de la crisi de 2008».

Amb tot, l'Ajuntament assegura que hi ha la intenció de convocar noves places al llarg d'aquest 2021 i que la plantilla en cap cas minvarà, sinó que es cobriran les baixes i es caminarà cap a una tendència de creixement. Aquest estiu, de fet, s'haurien de sumar cinc agents més, que van aprovar el procés selectiu al gener però que havien de realitzar encara el curs. El consistori també apunta que la Guàrdia Urbana no desenvolupa les seves tasques únicament a través d'efectius policials sinó que actua també amb perfils d'altres tipus, com el dels mediadors. L'Ajuntament recorda, igualment, que en els últims temps el cos està desplegant una aposta pels mitjans tecnològics, per exemple amb el pla de videovigilància, el qual afronta la seva tercera fase i aviat col·locarà noves càmeres.