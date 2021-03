L'Institut Pere Mata crea una eina que permet avaluar millor els biaixos cognitius en les psicosis

Aquesta permetrà una planificació més personalitzada dels tractaments

Una eina clínica permet avaluar millor els biaixos cognitius en les psicosis, segons informa l'Institut Pere Mata de Reus.Diversos grups d'investigació del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM), liderats per l'Institut Pere Mata, han adaptat al castellà un qüestionari dissenyat a Anglaterra.Es tracta d'un potent instrument per avaluar els biaixos cognitius subjacents en el processament de la informació i dels deliris en persones que pateixen qualsevol tipus de psicosi.Aquests resultats s'han publicat en l'últim número de la revista Frontiers in Psychiatry i el qüestionari ja està disponible per a tots els professionals assistencials que atenen a persones amb psicosis.Aquesta eina permetrà una planificació més personalitzada dels tractaments, ja que els biaixos cognitius són claus en el desenvolupament i la persistència dels deliris en persones que pateixen psicosis en portar-los a judicis incorrectes.En el treball de validació realitzat, els biaixos es van associar amb una major freqüència de deliris, malestar, preocupació i convicció respecte a aquest símptoma, així com interpretacions inadequades i creences distorsionades en persones amb psicosis.