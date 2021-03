Quatre escoles de Reus baixen la ràtio de P3 a 15 alumnes per mantenir els grups

Isabel Besora, Eduard Toda, Rubió i Ors i La Vitxeta surten a oferta inicial més esponjades que la resta, que estan en 23 places

Actualitzada 15/03/2021 a les 22:24

Un total de quatre escoles públiques de Reus baixaran la seva ràtio de P3 –passaran de tenir 23 a 15 alumnes per classe– de cara al pròxim curs 2021-2022 i mantindran, així, intacta la quantitat de grups amb què ara compten. Es tracta, en detall, de l'Escola Isabel Besora, l'Eduard Toda, la Rubió i Ors, i La Vitxeta, tal com concreta el regidor d'Educació, Daniel Recasens, que apunta que «veníem d'una tendència d'eliminar grups tenint en compte la caiguda de la corba demogràfica i, considerant com havia anat les últimes vegades, vam demanar mesures imaginatives per no haver-ne d'eixugar més perquè no volíem que això passés». Aquestes mesures, plantejades des del Departament i que han passat també per la Taula Mixta, dibuixen l'oferta inicial dels quatre centres amb les mateixes dues línies que tenien, però 15 infants per grup.

La preinscripció escolar va arrencar ahir mateix i, tot i que «el padró ha baixat en gairebé 100 infants», en aquests moments no es contempla la supressió de cap grup en el global dels centres. La resta de grups de P3 de la ciutat continuen –sempre parlant de l'oferta inicial– amb una ràtio de 23 places –21 d'ordinàries i 2 per a necessitats educatives especials– que ara s'estén igualment a P4. Recasens expressa que «una de les formes que hi ha per lluitar contra la segregació escolar és també crear una oferta ajustada, no anar amb grups molt elevats de manera general» perquè «la sobreoferta hipoteca un repartiment equitatiu de la matrícula viva». I sosté que «abaixant ràtios estem posant de manifest un instrument molt important que té un impacte directe sobre com s'organitza i es gestiona l'escolarització». «Pot semblar que és més senzill anar eixugant grups de P3, però també hi ha una feina amb les ràtios», subratlla el regidor d'Educació, que valora que, en aquestes quatre escoles, «hem aconseguit una solució òptima» i que «no s'ha fet a moltes ciutats del territori». L'alternativa haurà evitat la desaparició d'almenys dos grups.

Així, les escoles Isabel Besora, Eduard Toda, Rubió i Ors, i La Vitxeta surten amb 30 places de P3 –15 per grup– i no les 46 que hi havia el curs 2020-2021. Una de les qüestions que ha motivat la decisió és la voluntat que no es donin situacions com la de l'Escola Isabel Besora, que va tancar una línia i, uns anys després, la va haver de reobrir. Sobre si tenir 15 alumnes de P3 per grup pot convertir aquests quatre centres en més atractius, el regidor d'Educació admet que «sí que pot ser un argument per a algunes famílies que pensin que, així, l'escola els oferiria una escolarització òptima», però insisteix que «hi ha uns criteris per entrar als centres» i que «quan estem a punt de començar, ja sabem quants germans hi ha». Enguany, la preinscripció escolar es fa en línia, i tota la informació es pot trobar a www.reus.cat.

L'adscripció única a secundària

La gran novetat del curs 2021-2022, però, rau a secundària, on la preinscripció s'obrirà demà i estrenarà l'adscripció única als instituts. En aquest sentit, Recasens explica que «l'oferta inicial és semblant a la de l'any passat» tot i que no es descarten variacions vinculades al nou model. Tal com va avançar aquest rotatiu, hi haurà prioritat per accedir a l'institut on l'alumne ja tingui un germà i facilitats en l'ús del transport públic quan la distància amb el centre que s'assigna es consideri gran. «Tothom té lloc a l'institut on estigui adscrit», recorda el regidor.