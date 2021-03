Una d'elles també va ser sancionada per consumir alcohol i una altra per consum d'estupefaents

Actualitzada 16/03/2021 a les 09:02

Vuit persones han estat denunciades aquest dilluns al vespre a la plaça de la Cultura de la Pau de Reus. La Guàrdia Urbana va rebre diverses queixes veïnals alertant que un grup de joves causava molèsties a la zona.Una patrulla es va dirigir fins al lloc i van localitzar vuit persones, les quals van ser denunciades per incomplir les mesures anticovid. Una d'elles també va ser sancionada per consumir alcohol i una altra per consum d'estupefaents.