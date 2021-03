L'individu deia als agents que sortia a passejar perquè és «un ciutadà lliure» i perquè no sabia «què fer a casa»

Actualitzada 16/03/2021 a les 10:36

Un home de 43 anys s'asseurà a la banqueta dels acusats dels jutjats penals de Reus per haver incomplert de forma reiterada la prohibició de mobilitat decretada el març del 2020 per l'estat d'alarma. La fiscalia li demana 1 any de presó per un suposat delicte de desobediència greu. En menys d'un mes, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus van enxampar el processat onze vegades quan transitava per la via pública sense causa justificada i sense respectar les prohibicions. La fiscalia subratlla que, malgrat que els agents li recordaven les mesures en cada intervenció, ell va seguir incomplint-les. El 20 de març l'home va dir a la policia que sortia «a passejar i a gaudir del dia» com a «ciutadà lliure» i que no sabia què fer a casa.