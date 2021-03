Ciutadans reclama un pla integral de millora dels polígons de Reus

La portaveu municipal, Débora García, remarca que «la imatge d'abandonament no ajuda a atreure empreses»

Actualitzada 16/03/2021 a les 13:35

Ciutadans Reus reclamat un pla integral de millora dels polígons, que contempli «actuacions com intensificar la neteja i el manteniment del paviment i senyals de trànsit». La proposta, que es debatrà com a moció en el plenari de divendres, aposta també per «acabar amb la manca d'inversions a les zones industrials de la ciutat» i reclama que «el transport públic municipal arribi a tots els polígons amb una freqüència adequada».La portaveu municipal de Cs, Débora García, ha remarcat que «des de l'any passat no s'ha instal·lat cap empresa nova als polígons de Reus» i ha assegurat que «la imatge d'abandonament no ajuda a atreure noves activitats». Per això, aposta perquè l'Ajuntament programi les inversions necessàries per aquest mateix 2021 i per als propers anys i creï una taula de treball amb reunions periòdiques entre els representants dels polígons i els grups municipals per buscar solucions a les seves problemàtiques.