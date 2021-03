Reus engega una campanya davant la nova fase de flexibilització de les mesures restrictives

Actualitzada 15/03/2021 a les 12:48

L'Ajuntament de Reus impulsa una campanya adreçada a la ciutadania en la nova fase de relaxament de les mesures restrictives. «S'ha rebaixat l'alarma, si bé cal seguir en alerta», diu el regidor de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats. La campanya formula una pregunta Quedem? perquè cada reusenc es qüestioni i sàpiga com actuar davant aquesta nova etapa de la crisi sanitària.La campanya, a través de cartellatge, xarxes socials, accions de carrer i suggeriments d'experts, entra en vigor coincidint en un moment on la ciutat presenta unes xifres d'infectació relativament baixes -una taxa de 58 per cada 100.000 habitants- i amb el programa de vacunació massiva en marxa. A Reus ja hi ha més 10.000 vacunats amb primera vacuna i 4.000 amb segona.