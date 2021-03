Reus dibuixa un pas inferior per sota l'estació de Bellissens amb un cost de fins a 1,8 MEUR

Amb voluntat d'esmenar aquest error del passat, l'Ajuntament de Reus vol que la segona estació ferroviària de la ciutat incorpori un pas soterrat per garantir la connexió entre el nord i el sud de la població, on Adif construirà una infraestructura molt esperada al territori, amb previsió d'enllestir en l'horitzó de 2025.«La futura estació de Belissens servirà per reactivar una zona de molt creixement i potencialitat, on s'hi troben l'hospital, el Tecnoparc i la URV», ha remarcat la vicealcaldessa Noemí Llauradó. «I en aquells terrenys s'hi construiran edificis», ha afegit l'alcalde, que ja dona per fets els plans d'urbanització en un futur al sud-est del terme.«Malgrat tenir aspecte d'estació, funcionalment serà un baixador: no hi haurà desdoblament de vies ni trens aturats, això farà que el trànsit sigui més àgil», ha dit la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui. Estació i pas soterrat seran projectes que caminaran alhora, però es desenvoluparan de forma independent.L'alcalde ha corroborat que aquest pas de ciutat en cap cas alterarà l'execució de l'estació de Bellissens i ha insistit que es tracta d'una connexió molt necessària per facilitar la mobilitat de la ciutadania cap a la zona nord. «Ara només hi ha un pontet al costat de la facultat d'Econòmiques, això no és la solució», ha conclòs Pellicer.