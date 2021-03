Neix l'Associació de Veïns de la plaça de la Pau a Reus per «aturar l'incivisme»

L'entitat denuncia baralles, brutícia, 'botellón' i pintades que atribueix a grups de joves, i vol càmeres i una reforma urbanística

Actualitzada 14/03/2021 a les 21:00

Veïns de la plaça de la Cultura de la Pau, el carrer de Pau Font de Rubinat i el de Sor Lluïsa Estivill s'han organitzat en una associació per «posar fi a l'incivisme, la brutícia, els sorolls, les baralles, les pintades i la inseguretat que venim patint des de fa anys». En aquesta àrea viuen «prop de 500 persones» que «cada dia, veiem grups de joves que s'apleguen a la plaça i generen enfrontaments i delinqüència», tal com concreta el president de la nova Associació de Veïns de la plaça de la Cultura de la Pau, Víctor Muñoz, que lamenta que és un punt de la ciutat que «ja no fa honor al seu nom» i que «quan vam comprar els pisos, ens el presentaven com un lloc molt tranquil» però «hi ha propietaris que s'han hagut de vendre casa seva i marxar perquè això ja no s'aguanta; cal que torni la calma».

L'entitat vol que a la zona, on ara hi ha jocs infantils i altres elements, se li apliqui «una reforma urbanística» i «es col·loquin obstacles» per tal de convertir-la en una «plaça dura, més similar a la de la Llibertat». També es queixa de problemes vinculats a alguns dels bars, que «no respecten les normes». I apressa l'Ajuntament a fer arribar el sistema de videovigilància a la plaça, que es troba dins de la tercera fase del pla de desplegament de càmeres connectades amb la Guàrdia Urbana, perquè «tot i que segurament no sigui la solució plena, sí que pot ajudar». En relació al paper de la policia, el president expressa l'«agraïment» al cos, que «acudeix i actua quan truquem», però demana que «intervingui d'ofici, sense que ens toqui vigilar i avisar-los», i incrementar la presència d'agents. «La plaça té quatre accessos, molts racons i angles des d'on mirar i, quan hi arriben els vehicles de la policia, el que hi hagi es dissol», diu Muñoz, que apunta «qüestions de drogues» i «botellón».

Tot plegat ho atribueixen els veïns a l'activitat d'aquests «joves, la majoria menors d'edat», que «ho envaeixen tot i desplacen a la resta d'usuaris». Muñoz posa un exemple: «Fa poc, jugaven a futbol i se'ls hi va colar la pilota a un balcó; van enfilar-se per la façana, van saltar al balcó i van recollir-la, amb el perill que té i la por que un pots mirar per la finestra i trobar-se una persona a casa». De fet, «també vam haver de demanar que ens traguessin un gronxador adaptat perquè s'hi asseien i el penjaven». L'entitat sosté que «aquí hi ha famílies amb nens, però no poden fer servir l'espai de jocs perquè s'hi estan ells». «De vegades, capgiren les papereres i deixen la brossa al terra; són moltes coses que no entenem i no s'acaben», detalla Muñoz, que sospita que alguns «han vingut d'altres punts on hi ha més pressió, com la Sardana». Els veïns ja havien entrat més de 50 signatures de queixa a l'Ajuntament.

En contacte amb els qui hi viuen

L'Associació de Veïns de la plaça de la Cultura de la Pau va constituir-se fa quinze dies, fets els tràmits pertinents, perquè «volem solucions definitives». L'entitat té també a la junta Marcos Villa (tresorer), Josep Margalef (vocal), José Pizarro (secretari) i Rafael Fernández (vocal). I ha habilitat l'adreça atveins@avculturadelapau.cat, on atén consultes.