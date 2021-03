Les goteres de l'Aeroport de Reus requeriran una nova intervenció per resoldre's

Aena culminarà una impermeabilització anterior

Actualitzada 14/03/2021 a les 21:09

Aena ha activat, amb la licitació de les obres, una nova intervenció per reparar filtracions d'aigua a l'Aeroport de Reus a través de la inversió d'uns 40.000 euros. Abans, ja havia efectuat una altra intervenció valorada en prop de 500.000 euros per posar fi a les goteres, però s'ha detectat que «hi ha zones no contemplades (...) que presenten filtracions que és necessari reparar». En detall, s'han localitzat problemes «a la coberta de xapa, baixants en mal estat i altres punts: juntes i elements amb fissures», segons concreta el plec d'aquesta segona obra.

Entre els treballs per fer hi ha «la impermeabilització de la coberta de xapa a la zona on hi ha filtracions, substitució de tancaments i reparació o substitució dels baixants a la coberta». Les feines «es localitzen a les cobertes dels edificis d'arribades, de facturació i de sortides». Entre les causes que han donat peu a les filtracions, Aena enumera perforacions a les xapes, xapes que no es troben del tot correctament segellades, baixants en mal estat, espais entre els murs i la coberta, i desajustaments en alguns punts on s'havien aplicat solucions provisionals. Les obres inclouran la neteja i unió de les xapes malmeses i l'aplicació d'un sistema d'impermeabilització.

Coincidint amb els dies d'intenses pluges, des d'anys enrere, les instal·lacions de l'Aeroport de Reus han registrat goteres que podien arribar a inhabilitar alguns espais dels edificis i que generaven sorpresa en els turistes al seu pas per l'equipament. Tempestes d'estiu havien deixat, més d'una vegada, la imatge de llargues cues de passatgers facturant els seus equipatges a les cintes entre safates, papereres i catifes col·locades per absorbir l'aigua.