Els Bombers actuen per extingir un incendi a Reus

Els fets han tingut lloc a les 8 del matí d'aquest dissabte al carrer de Raseta de Sales

Actualitzada 13/03/2021 a les 10:18

Els Bombers de la Generalitat actuen per extingir un incendi a Reus que ha tingut lloc a les 8 del matí d'aquest dissabte. Els fets han tingut lloc concretament al carrer de Raseta de Sales, on s'ha cremat una rentadora en un pati exterior. Aquest petit incendi ha afectat també al sostre del petit cobert on estava situada produint així danys materials.Els Bombers han actuat amb quatre dotacions durant mitja hora per controlar i donar per extingit l'incendi. La Guàrdia Urbana de Reus i el Servei d'Emergències Mèdiques s'han mobilitzat per donar suport, però l'incendi ha resultat únicament amb danys materials i no hi ha hagut cap ferit.