Els Bombers actuen per apagar un petit incendi a un pis de Reus

Els fets han passat al carrer Salvador Espriu cap a dos quarts de cinc d'aquest dissabte

Actualitzada 13/03/2021 a les 17:09

Els Bombers de la Generalitat actuen per apagar un petit incendi que s'havia originat en un pis de Reus. Els fets han tingut lloc concretament al carrer Salvador Espriu de la ciutat on s'ha provocat un petit incendi que ha cremat completament el sofà d'un pis.Els Bombers van rebre l'avís cap a les 16:26 de la tarda d'aquest dissabte i han actuat amb quatre dotacions per extingir el foc. No s'ha registrat cap ferit, però si danys materials al menjador del pis on ha tingut lloc l'incendi. Els serveis d'emergències han donat per apagat l'incendi i han executat tasques de ventilació al pis afectat.