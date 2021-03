Donarà servei als alumnes de totes les escoles bressol municipals amb algun tipus de necessitat educativa específica

Actualitzada 12/03/2021 a les 14:47

La construcció de l'aula multisensorial de l'escola bressol municipal La Ginesta de Reus ha sortit a licitació aquesta setmana. Partint d'una iniciativa ciutadana presentada als pressupostos participatius, el nou espai s'ha proposat per donar resposta a alumnes amb necessitats especials i, malgrat que estarà ubicada físicament a l'EBM La Ginesta, donarà resposta a tots els infants de les escoles bressol municipals.



Aquesta aula està ideada per donar una resposta més ajustada a l'alumnat de les escoles bressol municipals amb algun tipus de necessitat educativa específica. Comptarà amb material i mobiliari creat per a aquesta finalitat (com poden ser matalassos d'aigua i articulats, mòduls psicomotrius, projectors de llum, material d'estimulació visual o auditiva, etc.) i el suport de professionals titulats.Comptarà amb elements interactius que funcionen a través dels comunicadors. D'altra banda, tindrà elements passius, que no depenen de cap interacció de l'usuari. I, finalment, tindrà elements vibratoris que vibren acústicament.