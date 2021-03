La Verònica, a veneració pública a la parròquia per primer cop en 72 anys

La ubicació permetrà admirar al detall la imatge

Actualitzada 11/03/2021 a les 22:19

La Verònica s'exposa a veneració pública a la Parròquia de Sant Joan Baptista de Reus per primer cop des de fa 72 anys. A la Confraria de la Verònica apunten que la imatge és una de les millors obres del prestigiós escultor barceloní Josep Maria Camps i Arnau. Va ser realitzada l'any 1949 amb motiu de la fundació de l'entitat, i és una talla de fusta policromada. «La imatge es presenta sòbria i digna per tal que la puguem gaudir amb tot luxe de detalls, observant-li el rostre, un rostre colpit pel dolor del moment de la passió i un rostre que esdevé un referent cultural no només a Reus sinó també fora: el rostre sant de la compassió i la misericòrdia», expressen. Exposar-la a veneració a la seva seu canònica permetrà que la Verònica sigui admirada i farà senzilla l'apreciació del seu valor artístic.

D'altra banda, el 18 de març a les 19h., a la sala d'actes de l'antic hospital de Reus la confraria celebrarà una taula rodona amb el títol La verònica del Segle XXI, que posarà en valor la feina dels sanitaris. Hi participaran el degà de la facultat de Medicina i cap de servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Joan de Reus, Antoni Castro; el metge de família Pere Gomis; la infermera Roser Vall; i Eduard Prats, exdirector de Docència i Bioètica de Sagessa. A més, el 31 de març a les 19h., a la Parròquia de Sant Joan Baptista, es presentarà el Cor d'Arezzo de la Confraria de la Verònica, format per 15 persones i sota la direcció de Sílvia Virgili. Els acompanyarà l'organista Josep Enric Peris en «una vetllada on s'alternaran composicions musicals i fragments de poesies d'autors locals sobre la Setmana Santa, amb la veu del periodista Josep Baiges».