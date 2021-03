L'estació de Bellissens va entre l'avinguda Josep Pla i el carrer de Pedrolo

Adif fa passos per licitar la redacció del projecte de Reus

Actualitzada 12/03/2021 a les 07:49

El diputat del PSC al Congrés per Tarragona i membre de la Comissió de Foment, Joan Ruiz, va explicar ahir que «Adif ja ha iniciat els tràmits per licitar la redacció del projecte constructiu del baixador de Bellissens de Reus». Ruiz ho va apuntar després de preguntar a la reunió de la Comissió de Foment.Com a resultat de l'estudi de demanda i l'estudi funcional que s'han dut a terme, «es planteja que el nou baixador estarà ubicat a la intersecció de l'avinguda Josep Pla i el carrer Manuel de Pedrolo, donant servei a una zona en la que existeixen equipaments tan importants com la Fira de Reus, el Tecnoparc, l'Hospital Sant Joan o diverses facultats de la URV», segons va detallar el diputat.Així, segons l'estudi de demanda «la nova estació captaria 1.443 viatgers diaris, dels quals la meitat correspondrien a una captació modal del vehicle privat, un 20% de captació del bus i un 30% de transferència directa de l'estació actual» i «la projecció del baixador a 30 anys donaria com a resultat un increment del 146% arribant a 3.507 viatgers diaris a mig termini». Tal com va recollir el Diari Més, el govern de l'Estat preveu que el baixador estigui enllestit en un termini aproximat de 4 anys, construcció inclosa. En la resposta a una pregunta formulada al Senat pel Grup Parlamentari Nacionalista (GPN), l'executiu espanyol confirma que «Adif té previst iniciar els tràmits per a la licitació de la redacció del projecte en el primer trimestre de 2021» i detalla un planning de feines que abasta 45 mesos a partir de llavors i que culmina amb l'execució de les obres. L'horitzó es fixa, així, al 2025.L'estació «tindrà dos mòduls d'accés per als viatgers» els quals «garantiran el doble accés a l'estació». Per tal de connectar les andanes, «es construirà un pas a diferent nivell, i també s'estudiarà la urbanització de l'entorn».