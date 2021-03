El passeig de la Boca de la Mina de Reus quedarà remodelat i obrirà al maig

Les obres, que estan en un 90% d'execució, han creat un nou mirador damunt de la bassa del Bacallà

La reforma del passeig de la Boca de la Mina ha arribat al 90% d'execució i quedarà enllestida «en les pròximes setmanes», moment en què reobrirà al públic, probablement «cap a l'abril o el maig». Al seu torn, el parc de les Olors, que també forma part de la primera fase de la reforma integral d'aquest àmbit de la ciutat, ja s'ha completat i el Jardí Agrari del Camp avança amb la previsió d'estar a punt a l'agost i restarà llavors pendent de les plantacions, que es farien a la tardor. La intervenció haurà costat, en conjunt, uns 2,8 milions d'euros, finançats al 50% amb fons FEDER.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó; i la regidora d'urbanisme, Marina Berasategui van fer ahir una visita d'obres a la zona i van avançar una següent actuació, pendent de calendari i de pressupost, a través de la qual es remodelarà la font de la Boca de la Mina. Pellicer anima a la ciutadania a «cuidar la zona» i a «sentir-se-la seva», alhora que apunta que «sovint es diu que no hi ha espais verds però se'n van fent». Berasategui, per la seva banda, destaca que s'ha construït un mirador sobre la bassa del Bacallà, «un lloc històric i que molta gent recorda».

El projecte del passeig inclou l'actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que manté el caràcter natural de l'espai, en millora les condicions de drenatge i il·luminació, i permet recuperar elements de valor històric. En relació a la pavimentació, la franja definida per al pas està acabada a tot el recorregut del passeig. També s'han finalitzat els accessos a l'extrem que dona a l'Escola d'Idiomes i al camí d'accés al Pere Mata, així com el pas per l'avinguda del Comerç, amb noves voreres a nivell de la calçada, que s'ha elevat per millorar la seguretat en aquest punt. Finalment, s'està executant la pavimentació de la plaça M. Àngels Ollé, davant l'Escola Mowgli.

Bancs, fanals i càmeres

Una de les parts més vistoses és el mirador sobre la bassa del Bacallà. La presència de la bassa s'ha reforçat amb baranes que en faciliten l'accés i fan funció de mirador. Al passeig s'han col·locat bancs de pedra, fanals i càmeres de vigilància. També s'estan preparant 10 gelosies que delimiten punts d'interès. En cadascuna s'han d'instal·lar encara les planxes amb senyalització. Els sistemes de reg ja hi són. A la part que toca a l'avinguda del Comerç s'ha construït un dipòsit d'arena que permetrà filtrar i netejar les aigües del passeig que desguassin cap a l'avinguda. Tot el recorregut compta amb un sistema de gestió d'aigües de pluja en superfície a través de cunetes verdes i zones de retenció i infiltració de l'aigua que alleuja la càrrega sobre el de sanejament i afavoreix la biodiversitat creant nous punts humits, nous biòtops.