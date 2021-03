Reus acollirà l'avaluació d'experts, la votació i la gala final dels Premis Vinari

Els guardons busquen premiar els millors vermuts de l'any

Actualitzada 11/03/2021 a les 10:48

Les inscripcions per a la 7ª edició dels Premis Vinari dels Vermuts ja estan obertes per a totes les marques catalanes fins al 9 d'abril. De nou Vadevi en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus organitza el concurs i diverses activitats per a dinamitzar la beguda catalana amb la recerca dels millors vermuts. Enguany, la capital del Baix Camp acollirà l'avaluació d'experts, la votació i la gala final dels premis.L'avaluació dels vermuts se celebrarà el 26 d'abril, on un panell professional format per sommeliers, barmans, periodistes especialitzats, distribuïdors i enòlegs valoraran els productes presentats. El jurat tastarà a cegues les referències que es presentin en les diverses categories sota la direcció tècnica d'Ester Bachs.Un cop realitzada la primera avaluació professional, es procedirà a celebrar sobre el territori rutes, mostres i fires del vermut on hi haurà una part de vot popular. Aquestes activitats començaran al maig i se celebraran als municipis interessats fins al setembre. Les persones que assisteixin a les mostres de vermuts dels Premis Vinari votaran a cegues. També es podran gaudir i degustar les marques de vermuts participants, amb activitats de tastos i estands amb els elaboradors on podran mostrar els seu producte dins de jornades gastronòmiques de màxima afluència de públic.

Finalment, al setembre s'organitzarà l'acte final de lliurament dels Premis a Reus, on es concediran els reconeixements als millors vermuts blancs, rojos o negres, reserva, d'altres estils i al millor vermut per a còctels amb una recepta original creada pel Club del Barman de Catalunya.

Les inscripcions i bases d'aquesta nova edició es poden consultar a través del web: https://inscripcionsvermuts.elmon.cat/.