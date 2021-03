L'Estat fixa la culminació de l'estació de Bellissens a Reus en l'horitzó de 2025

Adif prepara la licitació de la redacció del projecte per aquest primer trimestre i el pla de treball, obra inclosa, abasta 45 mesos

El govern de l'Estat preveu que la futura Estació de Reus-Bellissens, el baixador ferroviari projectat a la zona sud-est, estigui enllestida en un termini aproximat de 4 anys, construcció inclosa. En la resposta a una pregunta formulada al Senat pel Grup Parlamentari Nacionalista (GPN), l'executiu espanyol confirma que «Adif té previst iniciar els tràmits per a la licitació de la redacció del projecte en el primer trimestre de 2021» i detalla un planning de feines que abasta 45 mesos a partir de llavors i que culmina amb l'execució de les obres. Precisa, també, part del dibuix de la infraestructura. I avança que «el nou baixador comptarà amb dos mòduls d'accés per als viatgers» els quals «garantiran el doble accés a l'estació, vinculats a les andanes laterals». Per tal de connectar les andanes, «es construirà un pas a diferent nivell, i també s'estudiarà la urbanització de l'entorn».

En aquests moments, segons la mateixa resposta, que té data d'aquest 3 de març, «Adif es troba preparant els plecs tècnics i altra documentació necessària per a la contractació dels serveis per a la redacció del projecte de construcció» del nou baixador. L'Ajuntament de Reus ja havia anunciat al novembre de 2020 que la Secretaria General d'Infraestructures i Estudis del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), així com Adif, havien determinat que l'estudi funcional de Bellissens havia estat positiu i que la licitació de la redacció del projecte seria «a principis de 2021». El grup municipal del PSC hi va col·laborar, en el marc de l'acord signat amb l'equip de l'alcalde, Carles Pellicer, en matèria d'infraestructures.

En la mateixa atenció pública s'havia constatat ja que «les conclusions favorables de l'estudi funcional» implicaven que «no serà necessari fer un estudi informatiu». Un extrem, aquest, a què també fa referència el govern de l'Estat, que ha especificat ara que «si no cal fer un estudi informatiu, serà possible iniciar els tràmits per a la contractació del projecte de construcció en el qual es definiran les obres del nou baixador de Reus-Bellissens, sense que això depengui de cap altre treball».

Arribar a 3.500 usuaris cada dia

El calendari amb què l'executiu treballa, cenyint-se a la planificació que ha traslladat al GPN al Senat, contempla que la preparació del plec i els documents de contractació es facin durant el primer trimestre d'aquest mateix 2021. A partir d'aquí, reserva, sempre «aproximadament», uns 6 mesos per a la licitació de la redacció del projecte, 15 mesos per a la redacció del projecte com a tal, 6 mesos per a la licitació de les obres i 18 mesos per a l'execució de les obres en elles mateixes. En total, si les feines es portessin a terme una darrere de l'altra i sense interrupcions, seguint aquesta planificació, serien 45 mesos, pràcticament 4 anys que permetrien disposar del baixador cap al 2025. Tal com es va comunicar al seu moment, Adif preveu que passin 1.114 persones diàries pel baixador en el seu primer any d'activitat i que, en 30 anys, el volum diari s'incrementi fins a les 3.507.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, expressa que «estem satisfets perquè en els darrers mesos hem fet passos molt importants perquè aquest projecte es faci realitat». «L'estació de Bellissens és una infraestructura positiva i necessària per a la mobilitat de la nostra ciutat i avancem amb pas ferm cap a la seva materialització», afegeix el batlle. En aquesta mateixa línia, la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, precisa que «la ciutat necessita una estació al nord i una estació al sud». «És una peça clau per al desenvolupament de la zona sud, un servei de referència que ha de donar cobertura a l'entorn de l'Hospital, la URV, el polígon Tecnoparc, entre altres», sosté, i considera que, amb els últims moviments, «anem per bon camí».