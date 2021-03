Les subvencions a associacions veïnals de Reus premiaran el contingut social

L'Ajuntament actualitza les bases, que no canviaven des de 2017, i les reorienta per «empoderar» les AAVV i que «guanyin pes»

Actualitzada 09/03/2021 a les 22:58

Les subvencions que l'Ajuntament de Reus atorga anualment a les associacions de veïns s'orientaran, aquest 2021, a «empoderar» les mateixes associacions i a «dotar de contingut social els seus projectes». Les bases de la convocatòria, que fins ara anava adreçada a «entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana» i que enguany serà «per al foment de l'associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal», canvien per primera vegada des de 2017, tal com concreta la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles, que expressa que «les subvencions són un dels canals de suport a les associacions que tenim» i que «el passat 2020 ja havien començat amb una visió híbrida de continuïtat però també enfocada al futur de Reus i a com la societat s'ha de preparar». Reus té 37 associacions de veïns.

Les noves bases es proposen, segons precisa la regidora, «respondre a projectes que ara hauran de néixer i que seran nous, fonamentats en anar construint aquesta societat del futur», i estaran vinculades igualment «als Objectius de Desenvolupament Sostenible». La convocatòria va «específicament per a associacions de veïns» i busca «que facin projectes al barri i per al barri, que guanyin pes en el seu entorn, que treballin de manera conjunta i també transversalment amb l'Ajuntament». Tot i que abans, en general, «potser hi podia haver una idea més lúdica i festiva de les entitats veïnals», ara «això també es manté, no es perd, però intentem reforçar paral·lelament que hi hagi lloc per a algunes iniciatives culturals, sostenibles, socials...». Caelles especifica que «amb una base de subvencions, les entitats presenten un projecte anual; fins ara, n'hi havia molts que anaven molt enfocats cap a la part més lúdica però que encara no havien desenvolupat l'oportunitat que tenen les associacions de veïns per actuar al seu entorn d'una forma inclusiva i comunitària». «Volem incentivar que els projectes siguin més complets», afegeix Caelles, que destaca les aportacions de la regidoria des que va activar-se al 2019. L'import de les subvencions s'ha de concretar però «serà similar al de 2020», i es tindran en compte les limitacions de la covid-19.

Sostenibilitat i feminisme

Les bases de les subvencions per a associacions de veïns despleguen dues línies: una per promoure «projectes que impulsin les relacions cíviques i l'empoderament en el territori» i una per al «funcionament, manteniment i millora del local social». Dins del primer apartat tenen cabuda els projectes «que fomentin l'associacionisme, les relacions i la millora de la qualitat associativa» però també aquells que serveixin per «potenciar el compromís de les persones vinculades a l'associació, per empoderar-les i fidelitzar el voluntariat», els que impulsin «la incorporació de noves persones del barri a l'entitat per fer-la créixer», que contribueixin a «crear una comunitat implicada amb els seus veïns», que fomentin «les relacions i col·laboracions amb altres entitats» i projectes que ajudin a «potenciar valors cívics, d'igualtat i respecte pel medi ambient dins del barri». Per concedir els ajuts, l'Ajuntament tindrà en compte criteris com l'impacte, interès i utilitat social del projecte –que hi participin col·lectius amb necessitats, de diferents trams d'edat, gènere i capacitats– o la implicació de la pròpia entitat –nombre de socis en relació a la població, presència en la vida associativa–. Apostar per la sostenibilitat, la salut, la supressió de la bretxa digital, el lideratge femení o l'erradicació de la violència de gènere sumaran punts. La segona línia és per a despeses de lloguer, subministraments i assegurances de seus físiques.

Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), el president Marcos Massó explica que, quan les bases quedin aprovades, hi haurà una reunió amb l'Ajuntament per examinar-ne el detall però que les associacions, «fent el que podem, ja anàvem en aquesta línia».