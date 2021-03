La nova edició del Trapezi de Reus s'allarga un dia i aposta per les produccions catalanes i estatals

Se celebrarà del 12 al 16 de maig de forma presencial

Actualitzada 10/03/2021 a les 12:11

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi celebrarà la seva 25ena edició del 12 al 16 de maig a la ciutat de Reus. Durant aquests dies, la capital de Baix Camp es convertirà en l'epicentre del món del circ, per on desfilaran una trentena companyies que mostraran les novetats del sector. Enguany, la fira aposta per una programació formada exclusivament per companyies catalanes i espanyoles.

L'organització preveu que les actuacions siguin presencials complint totes les mesures sanitàries del moment i, per aquest motiu, s'ha decidit allargar-la en el temps amb un dia més de festival, per tal d'espaiar més les actuacions. Alhora, també es repetirà el format audiovisual amb memòries poètiques.



L'edició d'enguany presentarà diversos nous espectacles i re-estrenes. Un d'ells serà Desdèmona, una coproducció del Grec 2020 Festival de Barcelona i Camaleònica Produccions o Suspensión de la companyia Nueveuno.

Un any més, el Trapezi participa com a co-productor en un espectacle, enguany de la mà de la companyia Psirc que estrenaran el segon episodi de la seva última producció Després de tot.



La programació artística completa de Festival Trapezi 2021 es presentarà el proper mes d'abril.



Pel que fa a les jornades professionals, aquestes repetiran el format híbrid de l'any passat amb xerrades presencials que es podran seguir presencialment i de forma virtual.