La Diputació reformarà l'interior de l'Escola i Conservatori de Música a Reus

També es rehabilitarà un pati interior de l'Escola Alba

Actualitzada 10/03/2021 a les 08:18

Reforma del pati interior de l'Escola Alba a Reus

La Diputació de Tarragona reformarà aquest estiu part de l'interior de l'Escola i Conservatori de Música a Reus, ubicada al carrer Llovera de la ciutat. L'objectiu del projecte és adequar i ampliar els espais que utilitza el professorat, així com millorar-ne alguns accessos i zones d'administració.Les actuacions consistiran en instal·lar un nou mostrador de recepció i consergeria a la planta baixa de l'edifici; també s'ampliarà l'accés a l'aula de percussió perquè no calgui desmuntar la marimba per treure-la, i es millorarà l'accés al vestíbul. A l'entresol, es transformarà una aula en despatx de secretaria i la primera planta es redistribuirà per ampliar els espais que utilitza el professorat. En total, les obres compten amb un pressupost de 142.746,53 euros.D'altra banda, la Diputació ha aprovat inicialment un projecte que permetrà rehabilitar i reformar el pati interior del Col·legi Públic d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus. Les obres consistiran en la renovació del paviment, de la xarxa de clavegueram i dels jocs infantils. També es millorarà el drenatge de les aigües pluvials; s'instal·larà un tendal retràctil per generar zona d'ombra i aixopluc, i s'ubicarà un punt d'aigua potable.