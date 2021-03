La Confraria de la Verònica de Reus ret homenatge al personal sanitari

Farà una taula rodona i presenta el Cor d'Arezzo

Actualitzada 09/03/2021 a les 22:07

La Confraria de la Verònica organitza, coincidint amb la Setmana Santa 2021, tot un seguit d'actes sota el lema La verònica del segle XXI, que vol ser també un homenatge als «diferents col·lectius que han estat en primera línia de foc en la lluita contra la pandèmia» i «en especial, als professionals sanitaris, donat que ells han esdevingut la veritable Verònica del Segle XXI», tal com explicava ahir Aleix Vall, president de la confraria. Enguany, la imatge de la Verònica estarà exposada a veneració dels fidels a la Capella dels Teixidors de la Parròquia de Sant Joan Baptista de Reus. És la primera vegada a la història, des de la fundació de la confraria l'any 1949, que la imatge romandrà a veneració a la seu canònica. D'altra banda, el 18 de març a les 19h., a la sala d'actes de l'antic hospital de Reus se celebrarà una taula rodona amb el títol La verònica del Segle XXI, que posarà en valor la feina dels sanitaris. Hi participaran el degà de la facultat de Medicina i cap de servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Joan de Reus, Antoni Castro; el metge de família Pere Gomis; la infermera Roser Vall; i Eduard Prats, exdirector de Docència i Bioètica de Sagessa. A més, el 31 de març a les 19h., a la Parròquia de Sant Joan Baptista, es presentarà el Cor d'Arezzo de la Confraria de la Verònica, format per 15 persones i sota la direcció de Sílvia Virgili. Els acompanyarà l'organista Josep Enric Peris en «una vetllada on s'alternaran composicions musicals i fragments de poesies d'autors locals que versen sobre la Setmana Santa, amb la veu del periodista Josep Baiges». Ambdós actes tenen aforament limitat per la covid i cal inscripció a confrarialaveronicareus@gmail.com. També seran emesos pel Canal de l'Arxiprestat de Reus i, després, es podran tornar a veure a les xarxes socials de la confraria.