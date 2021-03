Els gimnasos de Reus xifren en un 40% la caiguda de la facturació per la covid

ARCES vol «continuïtat per recuperar confiança»

Actualitzada 09/03/2021 a les 22:11

«Cada dia treballem més, tenim la porta oberta i volem recuperar la confiança», explicava ahir el president de l'Associació Reusenca de Centres d'Esport i Salut (ARCES), José Luis Torrente, que expressava que al sector «hi ha hagut una pèrdua del 40% de la facturació i de la clientela» a causa de la covid-19. L'entitat, que actualment aplega un total de 17 establiments, confia que «si la situació es manté com ara, si no hem de tornar a tancar, sobreviurem», tot i que «dels últims temps, durant sis mesos complets no hem pogut oferir servei». Membres d'ARCES van comparèixer ahir a la Cambra de Reus, on l'ens cameral va mostrar el seu suport al col·lectiu. El president de la Cambra, Jordi Just, va apuntar que «la covid ens ha fet veure que hi ha coses importants i la salut és una d'elles».

L'associació té molt clara una cosa: «Perquè ens vingui la gent, ha de tenir confiança, i perquè la gent ens tingui confiança nosaltres hem de tenir una continuïtat en la nostra activitat; estar tancant i obrint no ajuda». Per això, gimnasos i centres de salut demanen «no haver de tornar a tancar» tot i que es mostren comprensius amb l'administració i amb les mesures que s'han pres per contenir la pandèmia de la covid, ja que «ha estat una cosa nova per a tots i volem pensar que tots ho hem intentat fer el millor que hem sabut i que hem pogut», apuntava ahir Torrente.

El suport de la Cambra

Per la seva banda, el vicepresident d'ARCES, Artur Alabart, concretava que «hi ha hagut algunes qüestions que han generat confusió, per exemple en l'ús de les dutxes, que es podia oferir només a les persones que realment ho necessitessin» però se centrava en subratllar que el dels gimnasos i centres de salut és un sector «essencial» i de gran rellevància en un context en el qual «estem parlant de salut, que és una cosa molt necessària des de sempre però també en aquests temps». Al seu torn, Torrente confirmava que la pandèmia havia portat als gimnasos un nou perfil de client, «conscienciat de la importància de realitzar exercici físic», i deia que en alguns moments en què els negocis van haver de tancar «estàvem, a nivell general, entre el 0,28% i el 0,52% de contagis, i no ho enteníem». «La gent ha d'adquirir la salut necessària per afrontar situacions com aquesta i, en això, nosaltres podem ajudar molt», insistia. Amb aforament al 30%, com a mínim els establiments consideren ara que cobriexen despeses i, d'aquesta forma, «no desapareixem», però «quan vam estar tancats del tot, la qüestió va ser realment molt dura per a tots nosaltres», igualment tenint en compte les inversions que s'han hagut de realitzar en el sentit de l'adaptació als nous requeriments per la pandèmia.

Just, per la seva banda, destacava ahir el suport als negocis de l'àmbit de l'esport «perquè són empreses com qualsevol i també els hi fem falta, i estarem aquí per fer-los visibles i per fer-los costat, perquè són molt necessaris».