El carrer Astorga de Reus il·lumina 14 passos de vianants per fer-los més segurs

La nova senyalització, aprovada als Pressupostos Participatius, cobreix punts sense semàfor

Actualitzada 09/03/2021 a les 22:02

Un total de 14 passos de vianants repartits al carrer Astorga ja tenen il·luminació per garantir la seguretat de les persones que hi vulguin travessar, donat que en aquests punts no hi ha semàfors. El sistema, molt similar al que té l'avinguda dels Països Catalans des de fa un temps, s'ha instal·lat a través d'una inversió de 47.877 euros i es correspon amb una de les iniciatives aprovades en el marc dels Pressupostos Participatius de 2019. L'Ajuntament va adjudicar l'obra a l'empresa BQ Llum Tràffic, que va engegar el sistema tot just la setmana passada. La covid-19 ha fet que el muntatge no es posés en funcionament abans.

La il·luminació s'ha fet possible a través de projectors leds, i a aquests 14 passos de vianants –part dels quals són dobles– s'ha col·locat igualment senyalització amb el pictograma del pas zebra i proveïda de llums blaves i blanques amb la finalitat de «captar l'atenció dels conductors», tal com concretava la documentació que ha guiat el desplegament al carrer Astorga.

Convocatòria 2019

La iniciativa havia estat registrada als Pressupostos Participatius de 2019 per M.J. Ariza i pretenia «incrementar la il·luminació del carrer Astorga, fent especial incidència en la il·luminació dels passos de vianants». La proposta, dins l'apartat de grans projectes, va rebre el suport de fins a 236 veïns de Reus i era una dels que fins ara restaven pendents de tirar endavant dins d'aquella convocatòria. La intenció és millorar la seguretat dels vianants a la zona.

Els passos que ara s'han dotat de llum es localitzen a l'alçada dels números 7, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 44, 46 i 48. Les lluminàries s'han muntat sobre columnes i el nivell de llum serà previsiblement verificat passats 30 dies de l'entrada en funcionament dels dispositius. La intervenció, esperada pel veïnat, s'havia adjudicat al setembre de 2020 i ha pogut culminar ara, condicionada per la pandèmia. La connexió dels nous punts de llum s'ha realitzat a la xarxa existent en els diferents quadres elèctrics de control de l'enllumenat.