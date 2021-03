Reus recupera les visites familiars al Gaudí Centre i la ruta del Modernisme

Tindran lloc el proper 14 i 20 de març, respectivament

Actualitzada 09/03/2021 a les 10:42

L'Agència Reus Promoció reprèn aquesta setmana les visites guiades adreçades a públic familiar i públic general, sempre seguint les recomanacions de seguretat marcades per les autoritats sanitàries i amb una reducció en el nombre de persones participants.



La primera de les visites que es torna a posar en marxa és l'anomenada Observem, escoltem i toquem en família, que es realitzarà el proper diumenge 14 de març i que es continuarà programant el segon diumenge de cada mes com és habitual. En aquesta, els visitants coneixeran a Gaudí des de la seva infantesa i descobriran diversos personatges estretament vinculats a la seva vida, així com els aspectes més essencials i característics de l'obra de l'arquitecte. Al final de la visita es realitza un taller de manualitats.El preu de l'activitat és de 5 euros per participant i és necessari reserva prèvia al Gaudí Centre, trucant al telèfon 977 010 670.

La Ruta del Modernisme «Reus 1900»

D'altra banda, a partir del dissabte 20 de març es rependrà la visita dinamitzada a la Ruta del Modernisme «Reus 1900», una activitat guiada que permet conèixer les façanes modernistes més emblemàtiques del centre de la ciutat.



La visita es realitzarà cada dissabte a les 11.30h amb sortida des de l'Estació Enològica. El preu de la visita és de 8 euros pels adults i és necessari reserva prèvia a l'Oficina de Turisme, trucant al 977 010 670.