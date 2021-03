Les persones que conviuen amb pacients sotmesos a dieta també s'aprimen

En l'estudi han participat l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Hospital Sant Joan de Reus

Les persones que conviuen amb pacients sotmesos a dietes d'aprimament també perden pes, segons un estudi de l'Hospital del Mar de Barcelona i el CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn), que ha fet un seguiment durant dos anys de 148 familiars de pacients d'un programa intensiu d'aprimament.L'estudi, que publica la revista International Journal of Obesity ha conclòs que els beneficis de la dieta Mediterrània es contagien a l'entorn dels pacients que la segueixen.Els familiars analitzats, encara que no participaven al programa d'adelgazamiento, van perdre gairebé quatre quilos de mitjana dos anys després que el seu familiar comencés la seva participació, sobretot en els casos en els quals compartien els àpats i cuinava el pacient.Els pacients també van experimentar una millora en la rebaixa del seu pes, de gairebé set quilos en el mateix període, segons l'estudi, en el qual també han participat investigadors de l'Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM), de l'IDIAPJGol, de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV), de l'IDIBELL, de l'IDIBAPS i de l'Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp).El treball ha analitzat durant dos anys dades de 148 familiars de pacients inclosos al programa de pèrdua de pes i d'hàbits de vida PREDIMED-Plus (PREVencióDIetaMEDiterraneaPlus), un estudi multicèntric en el qual un grup de pacients segueix una intervenció intensiva de reducció de pes basada en la dieta Mediterrània i un programa de promoció de l'activitat física.Els familiars (tres de cada quatre eren la parella del pacient i la resta, fills, pares, germans o tenien algun altre grau de parentiu), van perdre en mitjana 1,25 quilos de pes durant el primer any de la intervenció, en comparació dels familiars dels pacients del grup de control (aquells que no seguien la intervenció intensiva proposada per programa PREDIMED-Plus).Segons l'estudi, aquest aprimament fregava els 4 quilos en el segon any i eren millors en els casos en els quals el familiar menjava amb el pacient i, sobretot, quan era el pacient qui cuinava.La intervenció, dirigida a aconseguir aprimar consumint una dieta mediterrània per a persones obeses i alt risc cardiovascular, «va obtenir efectes més enllà de la pèrdua de pes del pacient i es va estendre al seu entorn familiar», ha resumit Albert Goday, investigador principal del projecte, cap de secció del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital del Mar i investigador CIBERobn.«Es va produir un efecte contagio, afortunadament beneficiós, de pèrdua de pes i millora dels hàbits dietètics, segons Goday, que apunta que «entre les múltiples intervencions dietètiques possibles per perdre pes, la que es basa en dieta mediterrània per concepte és més compartible i contagiosa en un entorn familiar».Els bons resultats s'expliquen, segons Olga Castañer, investigadora de Risc Cardiovascular i Nutrició de l'IMIM i del CIBERobn, «per una millora de la dieta, ja que no s'observa el mateix efecte contagi pel que fa a l'activitat física entre els pacients i els seus familiars».Segons Castañer, «a la pèrdua de pes, cal afegir una major adherència a la dieta Mediterrània, que té beneficis intrínsecs per a la salut, com la protecció contra riscos cardiovasculars i neurodegenerativos».«L'efecte beneficiós de la intervenció en un dels membres de la unitat familiar es pot expandir a la resta de membres d'aquesta unitat, la qual cosa és altament rellevant a l'hora de reduir la càrrega de l'obesitat sobre el sistema de salut pública», ha ressaltat Goday.L'estudi també ha analitzat els resultats del programa PREDIMED-Plus en 117 pacients i, en comparació dels participants del grup de control, van perdre 5,10 quilos durant el primer any d'intervenció i 6,79 quilos en el segon, a més d'incrementar de forma significativa els seus nivells d'activitat física i la seva adherència a la dieta mediterrània.