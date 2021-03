El pàrquing del Carrilet de Reus supera els 200.000 usuaris l'any

La seva creació va suposar el trasllat d'abonats del Baluard cap aquí

Actualitzada 09/03/2021 a les 13:55

El pàrquing del Carrilet ha assolit aquest febrer els seus primers 10 anys en funcionament. L'aparcament, amb 350 places en tres plantes i sense columnes, és «el més còmode i ampli de la xarxa municipal». La xifra d'usuaris, tal com detallen des de l'Ajuntament de Reus, se situa per sobre dels 200.000 cada any, el que suposa un 10% de tots els de la xarxa. Ja en els seus primers 12 mesos en marxa en va registrar 150.000. Tradicionalment, el pic de demanda se situava en horari de tarda amb motiu de compres, oci nocturn i ús residencial però «la tendència es va trencar al 2020 amb el confinament i les restriccions sanitàries».La creació del pàrquing del Carrilet va suposar el trasllat d'abonats del Baluard cap aquí –té força demanda en aquest aspecte– i això «va millorar l'oferta del pàrquing del Baluard, que fregava el 100% en horari comercial».