El CMQ de Reus completa el trasllat de serveis a l'edifici de l'antic hospital

Funcionen les consultes, urgències, l'hospital de dia, proves i exploracions, i falta incorporar la cirurgia

Actualitzada 08/03/2021 a les 22:36

El Centre MQ ha completat el trasllat del gruix dels serveis previstos a les noves instal·lacions del carrer del Vapor Nou, a l'antic hospital, tal com concreten fonts del mateix CMQ consultades, que precisen que tan sols queda pendent l'activació de l'àrea de cirurgia sense hospitalització, la qual hauria de produir-se aviat, amb l'entrada en funcionament del quiròfan.

El CMQ, que va obrir portes a principis d'aquest gener –amb un total de 25 consultes externes i l'àrea de proves digestives– i va posar en funcionament les urgències diürnes tot just un mes més tard, ha incorporat des de llavors tant els serveis de l'hospital de dia per a atencions urgents i de llarga assistència com també la unitat d'exploracions complementàries. En relació a l'apartat de radiologia, actualment ja s'està realitzant alguna atenció d'aquest tipus relacionada estretament amb les urgències, però el servei encara ha de desenvolupar-se més, tal com detallen les mateixes fonts.

Un cop el quiròfan es posi en marxa i comenci a rebre pacients –es tracta d'una part prou rellevant dins del programa del centre–, els espais de l'antic hospital, que compten amb fins a sis plantes de 400 metres quadrats cadascuna d'elles, hauran absorbit el global de l'activitat ambulatòria que presta el CMQ. D'altra banda, a les dependències del carrer Gaudí, a l'antiga clínica Fàbregas, es concentrarà l'activitat quirúrgica, la d'hospitalització i una part de les consultes externes. Una segona fase del trasllat, que en aquests moments encara no té data, es planteja ampliar el canvi d'ubicació.

Segons va anunciar el govern de Reus al seu moment, la intenció és poder oferir des de l'antic hospital, a través del CMQ, «una atenció integral amb la cartera de serveis més àmplia de totes les comarques de Tarragona». Amb aquesta finalitat, es va planificar que s'hi atenguin totes les patologies d'infants, adolescents i adults, així com disposar de consultes específiques per a especialitats mèdiques i quirúrgiques, i comptar amb un servei d'infermeria continuat i atenció urgent.

Fins a 2.000 persones al dia

Quan el CMQ estigui a ple rendiment al carrer del Vapor Nou generarà, segons els càlculs municipals, un moviment de prop de 2.000 persones al dia. Alguns establiments localitzats a l'entorn més immediat del centre ja havien començat a percebre, fa algunes setmanes, un lleu increment de l'afluència que atribueixen a personal i pacients.