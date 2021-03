El barri del Carme de Reus tapia un pis on vivien «ocupes conflictius»

Dissabte passat «van ser detinguts per la policia després de mantenir diverses baralles entre ells mateixos»

Actualitzada 09/03/2021 a les 14:05

Veïns del barri del Carme de Reus van tapiar ahir la planta baixa i el primer pis del número 8 del carrer Baix del Carme. El president de l'Associació de Veïns L'Harmonia, Josep Machado, explica que a l'interior hi vivien «uns ocupes conflictius» que dissabte passat «van ser detinguts per la policia després de mantenir diverses baralles entre ells mateixos». Eren, segons concreta Machado, «joves problemàtics» que «espantaven els que intenten tenir una convivència normal als blocs dels costats». Ha estat aprofitant la detenció que s'ha aprofitat per tapiar part del bloc, que «és d'un banc». L'obra «la paguen els veïns dels voltants».A les plantes segona i tercera «també viuen ocupes, però col·laboren, i els hi hem dit que si es comporten hi poden ser», afegeix Machado, que agraeix la labor de la policia i detalla que al barri «ara hi ha 5 o 6 ocupacions conflictives».