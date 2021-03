Una dotzena de barris de Reus estrenaran cobertura del wifi públic aquest 2021

L'Ajuntament inicia els moviments per licitar la instal·lació d'emissors del Reus Wifi a 13 zones de la ciutat que ara no en tenen

Actualitzada 07/03/2021 a les 21:30

Una dotzena de barris de Reus estrenaran, al llarg d'aquest any 2021, almenys un punt de connexió al servei de wifi públic que ofereix l'Ajuntament. Ara, el wifi públic, Reus Wifi, és accessible des del nucli de la ciutat i el seu entorn més proper, així com l'estació d'autobusos i la de trens. La previsió és que l'expansió del sistema es materialitzi enguany, tal com confirmen fonts municipals. L'ampliació de la cobertura serà possible a través de la instal·lació d'emissors ubicats en 13 zones on no n'hi ha. Les mateixes fonts precisen que, en aquests moments, s'està preparant ja la licitació, la qual «sortirà properament» i ha de permetre comprar els dispositius i desplegar així el servei.

El govern havia fet manifesta, coincidint amb el confinament dur per la covid-19 al maig del passat 2020, la intenció de potenciar el Reus Wifi, però havia expressat igualment la voluntat d'esperar-se uns mesos, fins que s'arribés a un període de relativa calma en relació a la pandèmia, per a fer-ho. Si el tira endavant abans que acabi l'any, anirà sobre calendari. L'ampliació de la cobertura wifi es realitzarà a través del programa de la Unió Europea Wifi4EU.

Ciutat «intel·ligent i habitable»

Des de l'Ajuntament destaquen que el projecte «queda emmarcat dins de l'estratègia de Reus com a ciutat intel·ligent, més habitable i sostenible, gràcies a l'aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis». En la selecció de les zones on es posarà en marxa el wifi públic «s'han prioritzat les més poblades, que compten amb espais públics com parcs o places i que estan allunyades dels punts wifi existents».

En general, els futurs punts de wifi a la via pública es localitzen al voltant d'equipaments com biblioteques i centres cívics, i també a places. Els barris que se'n beneficiaran són Muralla, Horts de Miró (dos punts, un d'ells a l'entorn del Centre Cívic Llevant), Mas Abelló (dos punts, un d'ells a l'entorn del Tanatori municipal), Juroca, Fortuny, Horts de Simó, Escorxador, Gaudí, Niloga, Carme, Mas Iglesias. En alguns dels barris que estrenaran el servei encara no s'ha precisat el lloc exacte on aniran els nous emissors.

Actualment, els punts del wifi públic Reus Wifi es troben senyalitzats amb pals i indicatius. N'hi ha un total de 18 de repartits al centre i en la seva corona més immediata, consultables a través de la plataforma reuswifi.cat. Reus també té wifi públic a l'interior de determinats equipaments municipals –principalment a les biblioteques, als centres cívics, teatres, centres culturals, casals o museus i altres espais com ara hisenda–, i s'hi pot navegar lliurement a partir de la sol·licitud de tiquet, des de qualsevol equip portàtil.