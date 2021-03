Prop de 200 persones es concentren al Mercadal de Reus pel 8-M

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dilluns al migdia a la plaça del Mercadal de Reus amb motiu de la vaga del 8-M. El mal temps i l'actual crisi sanitària han deslluït la jornada, amb un volum d'assistents inferior respecte altres anys. Prèviament a la lectura del manifest al Mercadal, subscrit per la Plataforma 8M de Reus, que engloba diversos col·lectius locals. Una trentena de manifestants han recorregut des de primera hora del matí els centres residencials de la ciutat on han fet lectura de textos reivindicatius. A la residència de gent gran Ítaca Fortuny, que va haver de ser intervinguda per un brot de coronavirus, s'ha viscut un moment emotiu amb la sortida d'algunes residents, que han aplaudit l'acció de les manifestants.D'altra banda, a la plaça de la Font de Tarragona s'han concentrat unes 200 persones a les 13 hores, on s'ha fet la lectura institucional del manifest. La jornada ha estat marcada per la pluja. A la tarda, a les 19 hores, tindrà lloc una altra concentració feminista davant de l'Ajuntament de Tarragona.